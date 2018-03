Rauch über dem Nürnberger Hafen: Brand auf Firmengelände

Die Berufsfeuerwehr ist mit mehreren Fahrzeugen angerückt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Über dem Nürnberger Hafen steigen am Freitagmorgen Rauchwolken in den Himmel. Ein Firmengelände in der Rotterdamer Straße in Nürnberg brennt. Die Feuerwehr ist bereits mit mehreren Fahrzeugen angerückt.

Alarm für die Nürnberger Berufsfeuerwehr am Freitagmorgen: In einem Betrieb hat es gebrannt. © NEWS5 / Herse



Rauch steigt über dem Hafengelände in Nürnberg in den Himmel: Die Feuerwehr ist schon im Einsatz, um das Feuer zu löschen. © NEWS5 / Herse



An der Rotterdamer Straße in Nürnberg ist ein Firmengelände in Brand geraten. Die Berufsfeuerwehr ist mit mehreren Fahrzeugen angerückt, um das Feuer zu löschen.

Wo genau das Feuer ausgebrochen und wie groß das Ausmaß des Brandes ist, ist derzeit noch offen. Die Berufsfeuerwehr ist nach aktuellem Stand kurz nach 12 Uhr am Freitagmittag noch im Einsatz.

Gabi Eisenack und sr