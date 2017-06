Rauch über Fischbach: Forstmaschine gerät in Brand

Ursache ist noch unklar - Hoher Sachschaden - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - Gegen 18.30 Uhr stand am Montagabend eine dunkle Rauchwolke über einem Waldstück an der A6 bei Nürnberg. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brandherd schnell ausfindig machen.

Bilderstrecke zum Thema Harvester wird ein Raub der Flammen: Feuerwehr verhindert Waldbrand Die Freiwillige Feuerwehr Fischbach und die Berufsfeuerwehr Nürnberg haben am Montagabend einen Waldbrand verhindert. Gegen 18.30 Uhr war ein sogenannter Harvester, eine Forstmaschine für die Holzernte, in Flammen aufgegangen. Warum, ist noch unklar. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und verhinderten ein Übergreifen auf die Bäume.



Sie entdeckte eine brennende Forstmaschine in dem Waldstück, das zum Nürnberger Ortsteil Fischbach gehört. Sofort begannen die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten, vor allem auch um das Übergreifen der Flammen auf die umstehenden Bäume zu verhindern - was auch weitestgehend gelang, "nur" rund 200 Quadratmeter Wald wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Allerdings brannte der Harvester, eine Holz-Erntemaschine, vollständig aus. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist ersten Informationen zufolge noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

