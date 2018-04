Rauch über St. Leonhard: Feuer in Müllverbrennungsanlage

Großaufgebot der Feuerwehr ist im Einsatz - Hintergründe unklar - vor 32 Minuten

NÜRNBERG - Rauchschwaden stehen derzeit über St. Leonhard: In der Müllverbrennungsanlage unweit des Pferdemarktes brach am Dienstagnachmittag ein Brand aus. Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist mit 24 Fahrzeugen im Einsatz.

Bilderstrecke zum Thema Bunkerbrand: Rauch wabert aus Nürnberger Müllverbrennungsanlage Immer wieder wabert Rauch aus der Müllverbrennungsanlage im Nürnberger Stadtteil, ein Großaufgebot der Feuerwehr ist im Einsatz. Dort brach ein Brand in einem Bunker aus. Die Hintergründe sind unklar.



Noch ist unklar, warum das Feuer in einem Müllbunker ausbrach. Der Einsatz läuft seit etwa 13.30 Uhr und wird wohl noch länger dauern. Die Nürnberger Flughafenfeuerwehr rückte mit einem Großraumlüfter an, der das Gebäude vom Qualm befreien soll. Immer wieder öffnet die Feuerwehr die Dachluke der Müllverbrennungsanlage, um den Druck im Inneren zu minimieren, jedes Mal tritt eine Rauchschwade in die Luft.

Das Areal ist weiträumig abgesperrt, es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Derzeit sind die Sandreuthstraße und die Hintere Marktstraße dicht.

Mehr Informationen folgen.

