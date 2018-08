Rauchentwicklung: Feuerwehraufgebot in Ossietzkystraße

Niemand kam zu Schaden - Ursache war vermutlich defekter Lüfter - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Samstagmittag kam es in der Ossietzkystraße in Nürnberg zu einer Rauchentwicklung in einem Hochhaus. Die Feuerwehr konnte die Ursache jedoch schnell bekämpfen.

In den Mittagsstunden bildete sich Rauch in einem Hochhaus in der Ossietzkystraße in Nürnberg Schnell rückte die Feuerwehr an und beseitigte die qualmende Ursache - vermutlich ein defekter Lüfter.

Zu diesem Zeitpunkt waren keine Personen in der Wohnung. Es entstand damit kein Personen- und dank dem schnellen Handeln der Feuerwehr auch kein höherer Sachschaden, so die Polizei.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.