Rauchentwicklung: Feuerwehreinsatz in Nürnberger U-Bahnhof

Zug steht im Bereich der Frankenstraße - Einsatzkräfte vor Ort - vor 49 Minuten

NÜRNBERG - Feuerwehreinsatz am U-Bahnhof in der Frankenstraße: Gegen 9 Uhr stieg am Dienstag Rauch an einer U-Bahn auf, die Feuerwehr ist vor Ort. Für die Pendler hat der Einsatz große Auswirkungen.

Die Einsatzkräfte, unter ihnen Polizei, Feuerwehr und Mitarbeiter der VAG, sperrten die Zugänge zum U-Bahnhof Frankenstraße ab. © Achim Bergmann



Die Einsatzkräfte, unter ihnen Polizei, Feuerwehr und Mitarbeiter der VAG, sperrten die Zugänge zum U-Bahnhof Frankenstraße ab. Foto: Achim Bergmann



Nach Auskunft der VAG läuft derzeit ein Feuerwehreinsatz im Bereich der Frankenstraße. Schuld daran ist eine Rauchentwicklung an einer Bahn, so die VAG. Genaueres konnte eine VAG-Sprecherin noch nicht verlautbaren. Die Passagiere blieben dabei unverletzt und konnten an der Haltestelle Frankenstraße aussteigen.

Eine Bahn der Linie U1 in Richtung Langwasser Süd blockiert derzeit noch das Gleis, die Feuerwehr ist noch bis etwa 10 Uhr vor Ort. Solange werden die Fahrgäste gebeten zwischen dem Hauptbahnhof und der Frankenstraße die Linie 5 zu nutzen. Es wurde ein Schienenersatzverkehr für die Betroffenen eingerichtet und kommt zu Verzögerungen und Ausfällen. Laut Auskunft der Feuerwehr wird der Zug zeitnah in den Betriebsbahnhof, wo die Reisebahn gewartet wird, unter Begleitung der Einsatzkräfte eingefahren.

Die Feuerwehr am Dienstagmorgen beim Einsatz im Bereich der Frankenstraße. © Achim Bergmann



Die Feuerwehr am Dienstagmorgen beim Einsatz im Bereich der Frankenstraße. Foto: Achim Bergmann



Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

mw