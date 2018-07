Rauchsäule über Nürnberg: Dachgeschoss stand in Flammen

Feuerwehr im Großeinsatz - Schadenshöhe und Ursache sind noch unklar - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Flammen schossen aus dem Dachgeschoss, fraßen sich regelrecht durch das Gebälk: Ein Feuer in einem Wohnhaus forderte am Samstag die Nürnberger Feuerwehr. Eine Rauchsäule stand über dem Süden der Stadt.

Schreck für Anwohner in der Nürnberger Wodanstraße: Am frühen Samstagnachmittag fing der Dachstuhl eines vierstöckigen Wohnhauses Feuer, brannte lichterloh. Die Rauchsäule, die über dem Süden der Stadt stand, war kilometerweit sichtbar.

Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen an, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Unter anderem mit zwei Drehleitern kämpften die gut 45 Retter von Außen gegen die Flammen, zwei Trupps griffen über das Treppenhaus des Hauses von Innen an. Man habe das Feuer relativ schnell unter Kontrolle gehabt, sagte ein Sprecher der Nürnberger Feuerwehr - und dennoch dauerte der Einsatz etwa sechs Stunden. Um Glutnester aufspüren zu können, mussten Teile des Daches abgedeckt werden. Dabei kam auch ein Feuerwehrkran zum Einsatz.

