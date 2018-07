Rauchsäule über Nürnberg: Wohnhaus brennt lichterloh

Dachgeschoss in Flammen - Feuerwehr kämpft gegen den Brand - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - Das Dachgeschoss eines vierstöckigen Wohnhauses in der Nürnberger Wodanstraße brennt lichterloh, eine Rauchsäule steht über dem Süden der Stadt. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort und kämpft aktuell gegen die Flammen.

Schreck für die Anwohner in der Nürnberger Wodanstraße: Am frühen Samstagnachmittag brach ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus, aus dem Dachstuhl loderten Flammen. Die Feuerwehr hatte den Brand zwar relativ schnell unter Kontrolle, der Sachschaden dürfte jedoch hoch sein. Verletzt wurde wohl niemand.