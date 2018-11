Rechnet sich Nürnberg viel grüner als es ist?

NÜRNBERG - 80.000 Straßenbäume soll es in Nürnberg geben. Und im vergangenen Jahr sind 233 neue hinzugekommen. Doch schummelt die Verwaltung bei diesen Zahlen? Deren "grüne" Statistik ist zumindest verwirrend und beschönigend, sagt Mathias Schmidt vom Bund Naturschutz (BN). Und er appelliert an die Verantwortlichen, mehr für das Grün in der Stadt zu tun.

Bäume in der Stadt: Das Grün ist nicht nur wichtig für Klima, Tierwelt und das Wohlbefinden der Menschen, sondern auch einfach ein hübscher Anblick in der grauen Betonflut. Dass Nürnberg noch viel mehr Bäume verträgt, würde wohl jeder Bürger unterschreiben. Foto: Michael Matejka



"Rund 80.000 Straßenbäume gibt es in der Stadt", schrieb die Nürnberger Zeitung im Oktober. Die Basis dafür war der Straßenbaumbericht 2017, den der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) im gleichnamigen Werkausschuss vorstellte. NZ-Leser Gerhard Krohmer will das so jedoch nicht stehen lassen. "Schön wär’s", kommentiert er. Und verweist auf die Internetseite der Stadt, die dort von 28.000 Straßenbäumen an Einzelstandorten schreibt. Weiter ist auf der Homepage zu lesen: "Zusammen mit den Bäumen aus flächenhaften Beständen sind das insgesamt 80.000 Bäume in Nürnberg."

SÖR operiert anscheinend mit zwei verschiedenen Definitionen: Im Internet mit knapp 30.000 Straßenbäumen, im Bericht mit etwa 80.000. Diese werden darin erst weiter unten unterteilt in 29.847 Bäume im erfassten oder kartierten Bestand und in 50.000 nicht erfasste oder kartierte Straßenbäume, die sich in "flächenhaften, waldähnlichen Beständen entlang der Straßen" finden.

Doch genau hier liegt die Krux,

sagt Baumexperte Mathias Schmidt, Sprecher des Arbeitskreises Bäume in der Stadt beim BN. Die geschätzten 50.000 Bäume in waldähnlichen Beständen seien per Definition keine Straßenbäume. Zudem stelle die Zahl keine solide Datenbasis dar, um die Entwicklung des Bestandes von Jahr zu Jahr verfolgen zu können.

Zwei störende Punkte

Marco Daume, technischer Werkleiter bei SÖR, hingegen sagt, dass die geschätzten 50.000 Bäume in den flächenhaften Beständen in der Statistik auftauchten, weil diese nun einmal neben den Einzelbäumen und den erfassten flächenhaften Gehölzen zum Gesamtbestand der Straßenbäume im Stadtgebiet gehörten.

Schmidt stört aber noch ein zweiter Punkt im SÖR-Bericht: der Zuwachs an Straßenbäumen im vergangenen Jahr. SÖR führt ein Plus von 233 Stück auf, der Baumexperte kommt auf 37.

Er nimmt in seiner Rechnung die Einzelbäume her, die im öffentlichen Verkehrsraum stehen und im Straßenbaumkataster der Stadt Nürnberg erfasst sind, sowie einzeln kartierte Bäume an Straßen wie der Münchener Straße, die einen breiten bewachsenen Mittelstreifen hat.

Solides Ergebnis

Ein solides Ergebnis erhalte man, sagt Schmidt, wenn man vom Bestand des Vorjahres – also 2016 – die Zahl der gefällten Bäume im Berichtsjahr 2017 abzieht und Erst- sowie Neupflanzungen hinzuzählt: Die 177 gefällten Straßenbäume an Einzelstandorten und die 196 gefällten Bäume in flächenhaften, kartierten Beständen rechnet er mit den Ersatzpflanzungen (103 Bäume an Einzelstandorten) und den Neupflanzungen (247 Bäume an Einzelstandorten) gegen. Sein Ergebnis: plus 37 Bäume.

Denn anders als SÖR, das auf 233 neue Straßenbäume kommt, berücksichtigt Schmidt auch die gefällten Bäume, die in waldähnlichen Beständen stehen und erfasst sind (2017: 196). Da SÖR diese zum Gesamtbestand der Straßenbäume zählt, müssten sie auch konsequent in der Rechnung über den Zuwachs des Grüns eine Rolle spielen.

Marco Daume hingegen verrechnet die Baumfällungen in den flächenhaften Beständen absichtlich nicht mit den gefällten und neu gepflanzten Bäumen an Einzelstandorten. Denn: Wenn ein einzelner Straßenbaum gefällt werden muss, sei das schmerzhaft für den Bestand und es gebe eine Neupflanzung. In den flächenhaften waldähnlichen Beständen hingegen diene das Herausnehmen von Wildwuchsgehölzen vor allem der Förderung des entwicklungswürdigen Bestandes. "Es macht keinen Sinn, die negativ zu bewertenden Fällungen an Einzelstandorten mit den eher positiv zu bewertenden Fällungen in flächenhaften Beständen zusammen zu erfassen", sagt Daume. "Bildlich gesprochen wollen wir Äpfel mit Äpfeln und nicht Äpfel mit Birnen vergleichen."

Keine Ausreden

Mathias Schmidt will mit seiner Rechnung nicht die Leistung von SÖR schmälern, betont er. "Aber eine beschönigende Darstellung fördert nicht gerade die notwendigen Anstrengungen in Nürnberg, das Defizit an Straßenbäumen von Jahr zu Jahr zu verringern." Er fordert, mehr Bäume in unterversorgten Stadtteilen zu pflanzen, etwa in der Weststadt. Auch müsse der Bestand besser bewässert werden. "SÖR hat dieses Jahr zwar einiges getan, aber zu spät." Die Mitarbeiter hätten mit den Gießaktionen im Sommer gerade einmal 4.800 Bäume erreicht. "Das muss massiv ausgebaut werden, sonst verlieren wir Tausende Bäume in den nächsten Jahren."

Auch Sparten – also Leitungen im Boden – dürften nicht als Ausreden dienen, an bestimmten Stellen keine Bäume pflanzen zu können. "Das ist eine Frage des politischen Willens: Welchen Stellenwert gibt man den Bäumen? Denn klar ist: Ein Baum kostet einen Parkplatz."

Für das Grün in der Stadt müssten die Verantwortlichen ein "richtig dickes Programm schnüren", sagt Schmidt. Heute stehen die Haushaltsberatungen an. Wenn im Straßenbaumbericht stehe, alles "super", dann sehe die Politik keinen Handlungsbedarf. "SÖR muss mehr Personal und Material fordern. Sonst sind das alles nur schöne Worte."

