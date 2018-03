Rechtspfleger: Feiertage können über's Erbe entscheiden

Nachlassgericht an der Flaschenhofstraße nimmt Testamente entgegen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Rechtspfleger Rainer Hauser spricht im Interview mit der NZ über das perfekte Testament und warum die Dokumente an Feiertagen besonders häufig geändert werden.

Handschriftlich oder vom Notar: So sieht ein gültiges Testament aus, das im Nachlassgericht verwahrt werden kann. Nach Ostern haben Rechtspfleger Rainer Hauser und seine Kolleginnen und Kollegen besonders viel zu tun. © Foto: Günter Distler



Handschriftlich oder vom Notar: So sieht ein gültiges Testament aus, das im Nachlassgericht verwahrt werden kann. Nach Ostern haben Rechtspfleger Rainer Hauser und seine Kolleginnen und Kollegen besonders viel zu tun. Foto: Foto: Günter Distler



In Bayern kam es bei 14 Prozent der Erbschaftsfälle zu Rechtsstreitigkeiten. Der Bundesschnitt liegt mit 18 Prozent sichtlich höher. In Bayern wird laut Studie bundesweit am häufigsten geerbt. 38 Prozent der Bürger im Freistaat sind durch eine Hinterlassenschaft bereits zu Vermögen gekommen, der Bundesschnitt liegt bei 35 Prozent. In der Mehrzahl der Erbfälle (70 Prozent) geht es um Bargeld oder Bankguthaben, die hinterlassen wurden. Welche Möglichkeiten es dabei gibt, hat die NZ mit Rechtspfleger Rainer Hauser, Gruppenleiter am Nachlassgericht in der Flaschenhofstraße, besprochen.

NZ: Herr Hauser, bei Ihnen ist jetzt bald wieder Hochbetrieb in der Testamentsverwahrung, warum?

Rainer Hauser: Ja, an Ostern und Weihnachten kann man in der Tat feststellen, dass häufig einer in Ungnade fällt und um diese Feste herum Testamente zurückgenommen werden oder neu verfasst werden. Wenn das Testament einmal bei uns liegt, dann muss man es zurücknehmen und neu registrieren, wenn das hinterlegte Testament geändert werden soll.

NZ: Welche Aufgaben haben Sie am Nachlassgericht denn generell?

Hauser: Die Testamentsverwahrung ist auf jeden Fall ein großer Bereich. Auch wenn man als Erbe einen Erbschein braucht oder aber eine Erbschaft ausschlagen möchte, sind wir als Nachlassgericht zuständig.

NZ: Stichwort Testamentsverwahrung, was machen Sie da?

Hauser: Wenn man bei einem Notar ein Testament errichtet, dann fertigt der Notar eine Urkunde, diese kommt aber anschließend auch zu uns. Der Notar hebt in seiner Sammlung nur eine Abschrift auf, das Original liegt beim Nachlassgericht und wird von den Mitarbeitern zu uns gebracht. Da kommen täglich Testamente von Notaren zu uns ins Haus. Wenn Sie ein Testament zu Hause handschriftlich verfassen und haben Sorge, es könnte verloren gehen oder jemand unberechtigtem in die Hände fallen, dann besteht die Möglichkeit, es hier bei Gericht in Verwahrung zu geben. Am liebsten ist es uns, wenn die Beteiligten persönlich zu uns kommen und die Unterlagen mitbringen. Allerdings ist dazu eine Terminvereinbarung sinnvoll. Wir haben regen Parteiverkehr, allein im vergangenen Monat rund 600 Besucher. Gerade bei Testamentsverwahrungen kommen viele Rückfragen.

NZ: Welche Fragen kommen denn?

Hauser: Das Problem ist, dass wir keine Beratungsfunktion haben und auch die Testamente nicht überprüfen dürfen, inhaltlich nicht und auch nicht, was die Form angeht. Wenn mir allerdings jemand ein Testament gibt, bei dem ich sehe, dass es maschinengeschrieben ist und damit von vornherein unwirksam ist, dann würde

ich einen dezenten Hinweise geben. Grundsätzlich nehmen wir die Testamente aber nur entgegen.

NZ: Wie muss denn das Testament aussehen, damit es gilt?

Hauser: Es gibt vom Gesetzgeber zwei vorgeschriebene Formen. Das eine ist das notarielle Testament und das andere das handschriftliche Testament. Das heißt, es muss vom Testator handschriftlich verfasst sein, er darf es auch keiner dritten Person diktieren. Es sollte natürlich im Idealfall drüber stehen Testament, Letzter Wille, Verfügung oder Ähnliches. Es sollte auch ein Datum enthalten, denn wenn ein Testator mehrere Testamente verfasst, dann müssen die in eine zeitliche Reihenfolge gebracht werden. Und es muss unterschrieben sein. Wenn im Testament noch Berichtigungen oder Streichungen gemacht werden, dann sollten da auch die Unterschrift und das Datum dabei stehen, damit man weiß, es ist der wirkliche Wille des Erblassers.

NZ: Wie kann ich es dann bei Ihnen hinterlegen?

Hauser: Es ist sinnvoll, das Testament in einem offenen Umschlag zu bringen, damit das Datum zu sehen ist. Dann braucht man eine Geburtsurkunde für die Registrierung und den Personalausweis. Man kann auch für jemand mit Vollmacht hinterlegen mit den genannten Unterlagen.

NZ: Und dann?

Hauser: Dann nehmen die Verwahrbeamtinnen und -beamten den Hinterlegungsantrag auf und es kostet eine einmalige Verwahrgebühr von 75 Euro. Dazu kommt noch die Gebühr für das zentrale Testamentsregister in Berlin bei der Bundesnotarkammer mit 18 Euro. Dann bekommt der Testator einen Hinterlegungsschein zugeschickt.

NZ: Wie viele Testamente liegen bei Ihnen?

Hauser: Etwas über 23 000 Testamente, pro Jahr etwa 2000 Neuverwahrungen. Es nimmt mit den Jahren zu, das Thema wird immer aktueller. Allerdings verwahren wir nur Testamente, keine Patientenverfügungen oder Vorsorgevollmachten.

NZ: Und im Sterbefall, wie finden die Erben Sie, beziehungsweise das Testament?

Hauser: Bei uns werden die Testamente in verschiedenen Registern eingetragen und registriert. Bei der Bundesnotarkammer in Berlin werden alle Sterbefälle gemeldet. Dann überprüft diese, ob es dazu ein hinterlegtes Testament gibt. Die Kammer teilt dann den Sterbefall mit und dass es ein Testament gibt, egal bei welchem Gericht in Deutschland der Erblasser das

Testament hinterlegt hat und egal, wo er am Ende gewohnt hat. Außerdem wird immer die lokale Datenbank überprüft. Unsere Aufgabe ist nur die Erbenermittlung, nicht den Nachlass abzuwickeln.

NZ: Wo gibt es die meisten Fallstricke?

Hauser: Wenn ich nur einfache Regelungen habe und nur einen Erben einsetzen will, dann kann man das problemlos zu Hause handschriftlich verfügen. Wenn es um Dinge wie Testamentsvollstreckung, Vor- und Nacherbfolge, Ersatzerben oder weitreichende Verfügungen und Vermächt-nisanordnungen geht, dann ist man doch beim Notar besser aufgehoben. Denn der weiß, was rechtlich möglich ist und wie es zu formulieren ist. Und man sollte sich auch keine zu großen Sorgen über die Kosten machen, denn das notarielle Testament kann den Erbschein und damit eine Gebühr beim Nachlassgericht ersparen. Aus der Erfahrung kann ich sagen, dass viele Testamente gut gemeint sind, aber nicht den gesetzlichen Regelungen entsprechen.

Fragen: Sabine Göb