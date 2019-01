Natürlich darf in dieser Auflistung der Gewinner unseres letzten Votings aus dem Sommer 2016 nicht fehlen. Die Superbude überzeugt mit Kreationen wie dem "Funky Schäufele" und dicken Fritten. Obacht: Der wahrscheinlich kleinste Burgerladen der Stadt hat nur von Donnerstag bis Samstag offen. Heißt: Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte vorher reservieren. Oder to go bestellen.

Mehr zur Superbude gibt es in unserer Gastro-Datenbank. © Mark Johnston