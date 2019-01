Redaktions-Tipp: Hier gibt's die besten Burger in Nürnberg

Jetzt sind die User gefragt: Was ist Ihr Lieblingslokal? - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Saftiges Hackfleisch, knuspriges Brötchen und würzige Soßen: Burger sind weiterhin das Trendgericht schlechthin. Kein Wunder, dass sich auch in Nürnberg dicht an dicht zahlreiche schnuckelige Restaurants reihen. Doch wo schmeckt's denn eigentlich am besten? Wir haben zahlreiche Burgermeister in Nürnberg besucht - und unsere zehn Lieblingslocations gekürt.

Jetzt sind Sie gefragt: Gibt es einen Burgerladen in Nürnberg, der sich weit von den anderen abhebt, weil er einfach das beste Fleisch, die raffiniertesten Variationen oder die leckersten Dips und Soßen zu bieten hat? Dann schicken Sie uns doch Ihr Lieblingslokal per Mail an redaktion@nordbayern.de. Schon bald küren wir dann Nürnbergs bestes Burger-Restaurant.

Bilderstrecke zum Thema Redaktions-Lieblinge: Das sind Nürnbergs beste Burgerläden Ob klassisch, mit Avocado oder feurigen Jalapeños: Der Burger-Trend geht wirklich an niemandem spurlos vorüber und so wächst auch Nürnbergs Burger-Landkarte immer weiter. Vom unscheinbaren Lokal an der Ecke zum amerikanischen Rockabilly-Laden ist alles dabei. Doch wo bekommt man denn eigentlich den besten Burger? Wir präsentieren: Unsere Lieblings-Burgerläden der Redaktion.







jm