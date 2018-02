Reichsbürger-Haus in Georgensgmünd versteigert

Ein 33-Jähriger erhielt für 187.000 Euro den Zuschlag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Haus des sogenannten Reichsbürgers von Georgensgmünd wurde am Dienstag vom Amtsgericht Nürnberg für 187.000 Euro versteigert. Den Zuschlag erhielt ein 33-Jähriger, der das Objekt selbst bewohnen möchte.

Bei einem Polizeieinsatz im Oktober 2016 wurde in dem Haus ein Polizist bei einem Schusswechsel tödlich getroffen, zwei seiner Kollegen wurden verletzt. Ein Jahr später verurteilte das Landgericht Nürnberg-Fürth den Besitzer des Anwesens unter anderem wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Wolfgang P., der von den Medien auch als "Reichsbürger von Georgensgmünd" bezeichnet wurde, hat gegen das Urteil mittlerweile das Rechtsmittel der Revison eingelegt.

