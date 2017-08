"Reichsbürger"-Prozess: SEK-Beamte sagen vor Gericht aus

Keine Wärmebildkamera im Einsatz - Weitere Zeugen werden befragt - vor 13 Minuten

NÜRNBERG - Am dritten Prozesstag um "Reichsbürger" Wolfgang P. sind erneut SEK-Beamte gefragt: Zeuge "KN 120" schildert, wie er den Mann festnahm, der am 19. Oktober 2016 bei der Razzia in Georgensgmünd (Kreis Roth) seinen Kollegen erschoss.

Am dritten Prozesstag wurden SEK-Beamte zum Einsatz gegen Reichsbürger Wolfgang P. befragt. © Daniel Karmann/dpa



Am dritten Prozesstag wurden SEK-Beamte zum Einsatz gegen Reichsbürger Wolfgang P. befragt. Foto: Daniel Karmann/dpa



Im Treppenhaus herrschte Chaos. Nach der Schießerei war die teilverglaste Eingangstür zerstört, überall lagen Glassplitter, zwei Polizisten waren angeschossen, ein dritter von einem Splitter verletzt worden. Er habe den Verdächtigungen aufgefordert, die Wohnung zu verlassen und seine Hände zu zeigen, berichtet der Zeuge KN 120. Er selbst war mit einer Maschinenpistole ausgerüstet. P. sei aus der Tür getreten, bewaffnet sei er augenscheinlich nicht mehr gewesen. Der Polizist fixierte ihn am Boden, übergab den Mann dann seinen Kollegen. "Die ganze Situation war aufregend", erinnert sich Kollege Nummer 120, anschließend sei er mit dem Kollegen 106 in die Wohnung, um diese nach weiteren Personen zu durchsuchen und zu sichern.

Eine Wärmebildkamera oder ein Richtmikrophon habe der Trupp nicht gehabt. Wie aufregend die Situation auch für die besonders geschulten SEK-Kräfte war, zeigt sich hier: Weil er unsicher gewesen sei, ebenfalls angeschossen worden zu sein, entkleidet sich einer der beiden Polizisten teilweise in der Wohnung. "Und ich", so schildert der Zeuge mit der Nummer 120, "sollte den Körper meines Kollegen auf Verletzungen untersuchen". Dass die SEK-Kräfte allsamt beteuern, bei diesem Einsatz nicht mit Schüssen gerechnet zu haben, will Rechtsanwalt Michael Haizmann nicht so recht einleuchten: "Ihr ganzes Team war doch schussbereit?" hält er einem Polizisten entgegen. Es ist der Moment, in dem erstmals die Stimme des Angeklagten zu hören ist: Wolfgang P. springt auf. "Der Mensch Wolfgang fordert, dass der Zeuge vereidigt wird" trägt er sehr aufgeregt vor.

Bilderstrecke zum Thema "Reichsbürger" schießt in Georgensgmünd Polizisten nieder Am Mittwochmorgen eröffnete ein "Reichsbürger" in Georgensgmünd das Feuer auf mehrere Polizisten. Der Mann war legal im Besitz von Waffen, die das Landratsamt Roth wegen Zweifeln an seiner Zuverlässigkeit sicherstellen wollte. Als die Spezialeinheiten in das Haus am Weinberg eindrangen, begann der Mann sofort zu schießen. Zwei Beamte wurden verletzt, einer starb.



Wolfgang P. trug eine kugelsichere Weste

Damit ist die Beweisaufnahme für den Vormittag beendet, am Nachmittag werden weitere Zeugen erwartet. Was die Unruhe des Angeklagten ausgelöst hat? Darüber kann nur spekuliert werden. Der Polizist, dessen Vereidigung Wolfgang P. verlangt, schilderte einerseits, dass P. bei seiner Festnahme "passiven Widerstand" leistete – demnach hatte sich der 49-jährige Wolfgang P. nicht aktiv gewehrt, seine Hände aber auch nicht freiwillig von sich gestreckt, um sich fesseln lassen. Auch hatte der Polizist beschrieben, dass er dem Angeklagten, als er ihn aus dem Gebäude führte, die Schutzweste vom Körper streifte. "Recht leicht" sei dies gegangen.

Bilderstrecke zum Thema BRD-GmbH & Co.: Das krude Weltbild der Reichsbürger Die Bundesrepublik Deutschland, so wie wir sie kennen, ist kein souveräner Staat und existiert eigentlich überhaupt nicht - das ist die Sichtweise der Reichsbürger. Doch um was genau geht es eigentlich bei dieser Verschwörungstheorie?



Gut möglich, dass der Angeklagte darauf besonders aufmerksam machen will – dies könnte am Mordmerkmal der Heimtücke rütteln. Legt ihm doch Staatsanwalt Matthias Held zur Last, dass P. schon seit Sommer 2016 mit einer Razzia rechnete – entsprechend vorbereitet soll er deshalb an jenem Morgen eine kugelsichere Weste getragen und aus einem Hinterhalt geschossen haben.

P.s Verteidiger Susanne Koller und Michael Haizmann tragen dagegen für ihren Mandanten vor, dass P. die Polizisten nicht erkannte und befürchtete, dass der Dritte Weltkrieg ausgebrochen sei. Die Schutzweste habe er erst angezogen, als die SEK-Kräfte sein Haus gestürmt hatten und das Chaos längst ausgebrochen war. Der Umstand, dass die Weste "recht leicht" abzustreifen war, könnte für ein eben solches schnelles Überstreifen sprechen. Der Prozess geht weiter.

Ulrike Löw