Reichsbürger-Prozess: Weitere Einsatzkräfte sagen aus

Angeklagter soll elfmal auf Beamte geschossen haben - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mit Aussagen weiterer Polizeibeamter ist der Prozess um die tödlichen Schüsse des "Reichsbürgers" aus Georgensgmünd fortgesetzt worden. Anders als zunächst geplant, sagte jedoch eine Beamtin nicht als Zeugin aus.

Die an Donnerstag verhinderte Polizebeamtin der Inspektion Roth soll nun bei einem der nächsten Termine vor dem Landgericht in Nürnberg zur Planung des Einsatzes im Oktober 2016 befragt werden. Laut Anklage schoss der 50 Jahre alte sogenannte Reichsbürger damals elfmal auf die Einsatzkräfte. Ein Beamter eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) wurde dabei getötet, zwei weitere verletzt. Der 50-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes verantworten.





Bilderstrecke zum Thema

Am Mittwochmorgen eröffnete ein "Reichsbürger" in Georgensgmünd das Feuer auf mehrere Polizisten. Der Mann war legal im Besitz von Waffen, die das Landratsamt Roth wegen Zweifeln an seiner Zuverlässigkeit sicherstellen wollte. Als die Spezialeinheiten in das Haus am Weinberg eindrangen, begann der Mann sofort zu schießen. Zwei Beamte wurden verletzt, einer starb.