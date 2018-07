In der Nacht zum Samstag kollidierte am Frauentorgraben in Nürnberg ein VW Golf mit einer Vespa. Der Fahrer des Rollers stürzte nach dem Zusammenstoß zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Der Mann wurde im Rettungswagen behandelt. Durch die Wucht des Aufpralls löste sich beim Golf auf der einen Seite die Frontstoßstange ab. Die Schadenssumme steht noch nicht fest.

Bereits zum fünften Mal lud Oberbürgermeister Ulrich Maly junge Nürnberger, die in den vergangenen zwölf Monaten das 18. Lebensjahr vollendet haben, zum beliebten Rathaus-Clubbing in den Wolffschen Bau ein. Zum Motto "Nürnberg loves you" feierten die Gäste am Freitagabend ausgelassen. Bekannte DJs sorgten auf verschiendenen Areas für Bass und Beats.