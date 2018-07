Reiterstaffel: Kabinett stärkt Polizei-Standort Nürnberg

Kosten von fast 200 Millionen Euro: SPD-Abgeordneter Horst Arnold übt Kritik - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das bayerische Kabinett hat in Nürnberg beschlossen, 190 Millionen Euro für den Ausbau des Polizeistandortes Nürnberg bereitzustellen. Doch es regt sich bereits Kritik.

Gerade bei Großveranstaltungen setzt die Polizei auf Reiterstaffeln. © Fabian Bimmer/dpa



Gerade bei Großveranstaltungen setzt die Polizei auf Reiterstaffeln. Foto: Fabian Bimmer/dpa



Neben den Investitionen soll der Großraum Nürnberg eine neue Reiterstaffel bekommen. Laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) werde die mit 45 Pferden ausgestattete Einheit die zweitgrößte Staffel in Bayern sein. Insgesamt soll es dann 200 berittene Polizisten geben. Am Konzept arbeitet eine bayernweite Arbeitsgruppe unter der Führung des Präsidiums Mittelfranken. Bis 2024 sollen die Staffeln stehen.

Darüber hinaus wird der Freistaat in den nächsten Jahren 190 Millionen Euro in den Polizeistandort Nürnberg investieren. "Dazu gehören besonders die Sanierung und der Ausbau der IV. Bereitschaftspolizeiabteilung (BePo) sowie die Sanierung der Altbauten im Präsidiums Mittelfranken", so Innenminister Joachim Herrmann (CSU).

"Mehr gut bezahlte Zweibeiner"

Mit dem bereits abgeschlossenen ersten Bauabschnitt an der Kornburger Straße wurden die Energiezentrale erneuert, schadhafte Dächer saniert, eine neue Raumschießanlage gebaut und die Kfz-Werkstätte des Präsidiums Mittelfranken auf das Gelände der Bereitschaftspolizei verlegt. Weil die Zahl der Auzubis bei der BePo steigt, wurde eine neue Unterkunft gebaut. Im nächsten Schritt werde ein neues Wirtschaftsgebäude folgen. Zufrieden zeigt sich Herrmann mit der Sanierung des Präsidiums am Jakobsplatz. Geplant ist, die Maßnahme 2020/2021 abzuschließen.

Horst Arnold, Vize-SPD-Fraktionsvorsitzender im Landtag, hält die vom Kabinett beschlossene Reiterstaffel mit 45 Polizeipferden für überflüssig. "Die Polizei in Mittelfranken braucht mehr gut bezahlte Zweibeiner statt schlecht versorgte Vierbeiner", fordert er. Seiner Ansicht nach werde die Reiterstaffel kein Sicherheitsproblem lösen. Allerdings werde sie neue Probleme mit sich bringen: Nur durch zusätzliches Engagement der Polizistinnen und Polizisten funktioniere das. Und auch der Tierschutz müsse beachtet werden. Das binde Ressourcen. Damit werde der ohnehin schon riesige Überstundenberg bei der Polizei noch weiter wachsen.

bro