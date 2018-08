Rekordverdächtig! Frankens Freibäder schwappen über

NÜRNBERG - Bis Ende Juli 2018 sind in den städtischen Freibädern in Nürnberg so viele Besucher gezählt worden, wie in der kompletten Saison von 2017. Auch in anderen Teilen Bayerns strömten Besuchermassen in die Bäder.

Seit Wochen hat die Hitzewelle Franken im Griff: Das spiegelt sich auch deutlich in den Freibädern der Region wieder. © Günter Distler



Gerhard Albert fürchtete schon, dass die im Mai neu eröffnete Norikusbucht am Südufer des Wöhrder Sees und der Sandstrand am Nordufer den drei städtischen Freibädern das Wasser abgraben könnte. Dazu kam es heuer aber nicht. Der Werkleiter von NürnbergBad spricht sogar von wachsenden Besucherzahlen, die am Ende der Saison einen neuen Rekord aufstellen könnten. Denn bis zum 31. Juli 2018 haben seine Mitarbeiter in allen städtischen Freibädern zusammen schon 237.000 Gäste gezählt - 2017 waren es bis Saisonende am 10. September 238.000 Menschen, die in das Westbad, das Stadionbad und in das Naturgartenbad gingen. "Das ist super. Wenn das so bleibt, kratzen wir an der Rekordzahl von 2015", sagt Bäder-Chef Albert. Vor drei Jahren registrierte der städtische Eigenbetrieb in der kompletten Saison 360.000 Badegäste.

Das Westbad liegt im Vergleich mit seiner Bilanz an der Spitze der drei Freibäder. Bis 31. Juli besuchten es 139.000 Badegäste (im gesamten Vorjahr waren es 132.000). 56.000 Gäste gingen bis Ende Juli ins Stadionbad (66.000 in 2017) und im Naturgartenbad passierten bis Ende Juli 42.000 Besucher die Eingänge (40.000 in 2017).

Mal über die Stadtgrenze geschaut: In München gingen bis Ende Juli 699.641 Menschen in die dortigen Freibäder. In Regensburg waren es 226.000 Besucher und in Augsburg kühlten sich im Mai und im Juni 61.747 Menschen in den drei Freibädern der Fuggerstadt ab.

Nürnbergs Bäder-Chef Albert ist mit seiner Zwischenbilanz mehr als zufrieden. Weniger Freude bereitet ihm allerdings der Arbeitskräftemangel mit Blick auf den Fachangestellten für Bäderbetriebe (Im Volksmund: Bade- oder Schwimmmeister). "Wir finden kaum noch Leute. Das ist vor allem im Sommer ein Problem, wenn alle sieben Bäder, also auch unsere Hallenbäder, offen haben." Selbst ungelernte Kräfte seien Mangelware. "Es kann ja kaum noch jemand den Rettungsschwimmer vorweisen. Der ist aber selbstredend zwingend.", sagt Albert gegenüber unserer Redaktion.

Aufatmen könne er und sein Team, weil der Stadtrat grünes Licht für einen privaten Sicherheitsdienst gegeben hat. Seit zwei Jahren helfen die Sub-Unternehmen im Betrieb mit. "Seit dem können sich meine Leute wieder mehr auf ihr Kerngeschäft konzentrieren: die Wasseraufsicht", sagt er. Die Sicherheitsleute sitzen an den Kassen oder greifen ein, wenn es unter Badegästen Stress gibt. "Das haben früher die Schwimmmeister erledigen müssen." Das sei aber nicht mehr tragbar gewesen. Die Mitarbeiter müssen am Sprungturm oder an der Rutsche stehen, wenn diese geöffnet sind. "Sie sind also gebunden und können ihren Standort nicht so ohne weiteres verlassen, wenn es am anderen Ende eine Schlägerei gibt."

Bisher, so der Bäder-Chef, ist noch nichts Nennenswertes passiert. "Das soll so auch bitte bleiben." Ihm seien bisher auch keine Fälle von sexueller Belästigung bekannt.

