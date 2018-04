Rekordzuwachs: Flughafen Nürnberg verzeichnet Umsatzplus

Neue Flugziele machen den Airport bei Passagieren attraktiver - vor 30 Minuten

NÜRNBERG - Nach Jahren der Krise ist der Flughafen Nürnberg weiter im Aufwind. 2017 legte der Gewinn unterm Strich im Vergleich zum Vorjahr um 962.000 Euro auf 2,67 Millionen Euro zu. Das teilte der Airport am Mittwoch mit.

Der Nürnberger Flughafen befindet sich im Aufschwung und legt weiterhin an Gewinn zu. Auch der Rekordzuwachs an Passagieren im Jahr 2017 ist eine erfreuliche Entwicklung. © Ralf Lang

Der Umsatz lag bei 106,5 Millionen Euro (Vorjahr: 95,5 Millionen Euro). Zum Plus trug ein höheres Passagieraufkommen bei: Knapp 4,2 Millionen Gäste verzeichnete der Albrecht Dürer Airport 2017 - ein Rekordzuwachs von 20 Prozent beziehungsweise von 700.000 Fluggästen im Vergleich zum Vorjahr. Seit 2010 wurde damit erstmals wieder die Marke von 4 Millionen deutlich überschritten, wie der Flughafen schon Anfang Januar mitgeteilt hatte.

Vor allem mit neuen Angeboten gelang es dem Airport, mehr Passagiere anzulocken. 18 neue Flugziele kamen 2017 dazu - darunter Verbindungen nach Israel und Island. Fluggesellschaften wie Ryanair, Germania, Eurowings und Wizz Air hätten sich als Wachstumsmotoren erwiesen, hieß es. Demgegenüber habe der Marktaustritt der Air Berlin im Linienverkehr mit etwa 240.000 Passagieren weniger zu Buche geschlagen.

