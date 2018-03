Rentner in Nürnberg beim Geldeinzahlen bestohlen

NÜRNBERG - Ausgerechnet als er sein Geld einzahlen wollte, wurde es ihm gestohlen: Ein Unbekannter entriss einem 78-Jährigen am Mittwoch das Bargeld, dass er bei der Bank am Automaten einzahlen wollten. Zeugen bedrohte der Dieb.

Während er sein Bargeld einzahlen wollte, wurde ein 78-jähriger Rentner am Mittwoch im Stadtteil Gibitzenhof überfallen. Der Raub ereignete sich unmittelbar am Geldautomaten einer Bank. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Gegen 11.45 Uhr begab sich der Senior an einen Einzahlungsautomaten eines Geldinstitutes in der Gibitzenhofstraße. Er merkte dabei nicht, dass ihm aufgelauert wurde: Just, als der 78-Jährige das Bargeld in den Schacht des Automaten steckte, griff ein Unbekannter in seiner Nähe zu und riss das Geld an sich.

Der Dieb flüchtete anschließend aus der Bank. Zeugen nahmen die Verfolgung aus, wurden aber von dem möglichen Tatverdächtigen mit einem Messer bedroht. Dadurch gelang diesem die Flucht. Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein und überprüfte infolgedessen noch mehrere Personen. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an, es wird um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Circa 20 Jahre alt, zwischen 175 bis 185 Zentimeter groß, schlank, bekleidet mit einer dunkelblauen Hose, einer dunklen Jacke mit gelbem Markenemblem im linken Brustbereich und am linken Arm, einem grauen Schal, einer grauen Mütze, und grauen Turnschuhen mit weißen Sohlen.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei hat die Sachbearbeitung übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

