Reparaturen und Sanierungen: VAG plant neue Maßnahmen

Kleine Einschränkungen für die Fahrgäste von U- und Straßenbahnen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In den Sommerferien plant die VAG eine Reihe von Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen im U-Bahnbereich. Teilweise kommt es zu kleinen Einschränkungen für Fahrgäste. Hier ein Überblick.

In großen Teilen des U-Bahnnetzes werden die Betonlängsbalken saniert. Voraussichtlich noch bis 26. Oktober werden einzelne Streckenabschnitte bearbeitet. Um den Betrieb möglichst wenig zu stören, beginnen die Arbeiten montags bis freitags gegen 21 Uhr und laufen bist zum Betriebsbeginn am folgenden Morgen.

Am U-Bahnhof Hasenbuck ist der Austausch von drei jeweils 22 Jahre alten, verbrauchten Weichen geplant. Von 30. Juli bis 19. August fahren die Züge der U1 deshalb nur zwischen Fürth Hardhöhe und Frankenstraße sowie zwischen Bauernfeindstraße und Langwasser-Süd. Auf der Strecke Frankenstraße–Bauernfeindstraße richtet die VAG einen U-Bahn-Pendelverkehr im Zehn-Minuten-Takt ein. Zwischen Fürth Hardhöhe und Aufseßplatz soll tagsüber alle fünf Minuten ein Zug fahren.

Zwischen den U-Bahnhöfen Hauptbahnhof und Wöhrder Wiese steht von 3. bis 7. September der Austausch von rund 600 Metern Gleis an. Nach 28 Betriebsjahren hat das Material die Verschleißgrenze erreicht. Zwischen Plärrer und Rathenauplatz kann während der Maßnahme das Gleis 2 nicht befahren werden. Die VAG will einen Baustellenfahrplan herausgeben. In den Tunnelröhren der Linie U2 werden zwischen 10. September und 5. Oktober Stromschienen gewartet. Die Arbeiten finden täglich ab 21 Uhr statt. Fahrgäste können alle zehn Minuten einen Zug besteigen.

Im Bahnhof Langwasser-Mitte will das U-Bahn-Bauamt von 29. bis 31. Oktober den sogenannten Bediensteig umbauen. Der Bahnsteig ist uneingeschränkt zugänglich, allerdings kann das Gleis 1 nicht befahren werden. Die VAG will noch einen Sonderfahrplan veröffentlichen.

Im zweiten Halbjahr steht zudem der Austausch von zwei Aufzügen und acht Rolltreppen an. Im Fokus stehen die Aufzüge der U-Bahnhöfe Bauernfeindstraße und Nordostbahnhof sowie die Rolltreppen der Stationen Hauptbahnhof, Langwasser-Mitte, Maximilianstraße, Röthenbach und Rathenauplatz. Dabei sollen immer zwei Fahrtreppen parallel an verschiedenen Bahnhöfen getauscht werden. In der Regel dauert dies vier bis fünf Wochen bei den Rolltreppen bzw. sechs bis sieben Wochen bei den Aufzügen.

Im Bereich der Straßenbahn plant die VAG die Erneuerung etlicher Wartehäuschen und Spritzschutz-Anlagen. Die Wartehallen finanziert die Stadtreklame GmbH, den Spritzschutz die VAG. In der Planung sind die Haltestellen Siemens-, Schuckert-, Franken-, Balthasar-Neumann-, Siedler- und Schweiggerstraße. An den Haltestellen der Linie 6 Harsdörfferplatz, Peterskirche, Scharrer-, Immelmann- und Fliegenstraße ist der Austausch im Rahmen der seit 20. Juli laufenden Gleisbaumaßnahme geplant.