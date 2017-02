Restlos ausverkauft: "Blues will eat" bringt K4 zum Beben

Internationale Acts wie die New Yorker "Ben Forrester Band" am Start - vor 13 Minuten

NÜRNBERG - Wieder einmal restlos ausverkauft war das Festival "Blues will eat" im Künstlerhaus K4. Rund 900 Zuschauer tummelten sich bei einem ausgewogenen Mix aus Lokalmatadoren, regional bekannten Gruppen und internationalen Acts wie der "Ben Forrester Band" aus New York. Einen besonderen Farbtupfer setzten "The Ruby Rascals", die mit Soul, Funk und Motown-Sound den Festsaal zum Kochen brachten.

radl

