Retro Classics Bavaria: Klassiker auf zwei und vier Rädern

NÜRNBERG - Sie sind alle mit dabei: Oldtimer, Youngtimer und historische Motorräder, ja sogar die Zeitmaschine schlechthin, der DeLorean aus dem Kinohit "Zurück in die Zukunft". Die Retro Classics Bavaria bilden auf dem Nürnberger Messegelände noch bis Sonntag den Saisonabschluss automobiler Klassiker.

Ikonische Fahrzeuge wie dieser DeLorean sind derzeit in der Nürnberger Messe zu bewundern. Foto: Michael Matejka



Hier sind Fans und Sammler, Aussteller und Experten unter sich. Quer durch die Hallen fachsimpeln die Liebhaber historischer Autos und Motorräder über vergangene Zeiten, in denen man noch nach Herzenslust schrauben konnte - ohne den elektronischen Schnickschnack von heute. Die Retro Classics Bavaria ist die kleine Schwester der weltgrößten Oldtimermesse, der Stuttgarter Retro Classics. Auf rund 40.000 Quadratmetern präsentieren sich nationale und internationale Automobilhersteller, Händler, Sammler und Spezialisten.

Auf dem internationalen Teilemarkt können Restraurateure und Hobby-Schrauber stundenlang stöbern. Gerade die "Jungen" unter den Klassikern, die sogenannten Neo Classics srücken auch in diesem Jahr mehr und mehr in den Focus. Auf eine Zeitreiße in die 30er Jahre werden die Besucher in der Sonderschau "BMW auf der Internationalen Automobil- und Motorradausstellung (IAMA) 1936-1938" geschickt.

Erstmals mit am Start ist die Sonderschau "Nürnberger Zweiräder". Bekannte Marken wie Zündapp, Hercules, Triumph zeigen ebenso sehenswerte Raritäten wie die früheren Hersteller Ardie, Hecker und Mars. Die Retro Classics Bavaria findet noch bis Sonntag täglich von 9 bis 18 Uhr statt. Insgesamt werden 370 Aussteller erwartet.

