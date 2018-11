Retro Classics Bavaria: Nürnberg wird zum Oldtimer-Mekka

NÜRNBERG - Aller guten Dinge sind drei — das hoffen auch die Veranstalter der Retro Classics Bavaria, die im Dezember mit der inzwischen dritten Auflage der Oldtimer-Messe in Nürnberg richtig durchstarten und Vollgas geben wollen.

Die Retro Classics Bavaria-Austellung startet am 7.Dezember 2018. Automobile Legenden aus der ganzen Welt lassen auch dieses Jahr die Herzen der Oldtimer-Liebhaber höher schlagen. © Horst Linke



Was haben ein DeLorean DMC-12, mit dem Marty McFly, alias Michael J. Fox, in drei Kinofilmen durch die Zeit reiste, das kultige, aber erfolglose Janus-Rollermobil von Zündapp und der exotische BMW 328 Fachsenfeld Coupé, der 1937 als Unikat gefertigt wurde, gemeinsam? Sie alle verfügen über vier Räder, lassen die Herzen ihrer jeweiligen Fans höherschlagen und kommen Anfang Dezember alle drei zur NürnbergMesse, wo ab Freitag, 7. Dezember, die Retro Classics Bavaria ihre Pforten eröffnet.

Die Oldtimer-Schau, die als Ableger der Retro Classics Stuttgart in Franken erstmals 2016 durchgeführt wurde und im vergangenen Jahr bereits rund 30 000 Besucher angezogen hat, wird in der dritten Runde weiter Fahrt aufnehmen, ist Karl Ulrich Herrmann überzeugt. Zum einen, so der Geschäftsführer der Retro Messen GmbH, die für das Automobilspekatel verantwortlich zeichnet, erfreut sich "historische Fahrkultur" in der Bevölkerung wachsender Beliebtheit, sagt Herrmann und verweist auf den in den vergangenen Jahren enorm angewachsenen Bestand an Fahrzeugen mit dem sogenannten H-Merkmal: 477.386 der historischen Autos, Busse und Motorräder gibt es in Deutschland bereits. Tendenz stark steigend.

Neben diesem Trend verdanke die Retro Classics Bavaria ihren Erfolg in Nürnberg aber auch ihrem Konzept, betont Herrmann. Das sei nicht etwa einfach eins zu eins von der großen Retro Classics in Stuttgart, die pro Jahr 140.000 Besucher zählt, übernommen worden, betont Herrmann. Stattdessen setze man von Anfang an auf Lokalkolorit.

"Nürnbergs Vergangenheit als Zentrum der deutschen Zweiradindustrie" etwa trägt man mit Sonderschauen Rechnung, an denen es auf der Retro Classics auch heuer nicht fehlt. Allein 700 Quadratmeter Ausstellungsfläche etwa sind den acht großen Fahr- und Motorradherstellern der Stadt - von Ardie bis Zündapp - gewidmet. An Letzteren erinnert auch eine weitere Ausstellung, die sich um die "Knutschkugel" Janus dreht und in Zusammenarbeit mit dem Museum Industriekultur gezeigt wird.

Für Freunde historischen Blechs ebenso lohnenswert ist ein Blick in Halle 4 a. Unter dem Titel "BMW auf der Internationalen Automobil- und Motorradausstellung (IAMA) 1936–1938" sind dort vor stilechter Kulisse einige der wertvollsten Automobile und Zweiräder zu sehen, die der Münchner Hersteller damals auf der IAMA in Berlin präsentierte. Weitere Sonderschauen sind unter anderem Krankenfahrzeugen des Rotkreuz-Museums, dem Hersteller Matra, amerikanischen Supercars, landwirtschaftlichen Maschinen sowie Autos aus Filmen und Serien wie "A Team", "Blues Brothers", "Zurück in die Zukunft" und "Knight Rider" gewidmet.

Davon abgesehen stehen auf rund 36.000 Quadratmetern in den Hallen 3, 3a, 4 und 4a natürlich vor allem klassische Oldtimer im Fokus. Insgesamt 370 Aussteller lassen die Herzen großer und kleiner Automobilfreunde höher schlagen. Stolze Besitzer historischer Gefährte können sich dort mit Gleichgesinnten, Händlern und Restaurateuren austauschen oder am internationalen Teilemarkt umschauen. Wer es eventuell erst werden will, kann sein Glück bei der großen Fahrzeugverkaufsbörse am Samstag, 8. Dezember, versuchen.

Laut Karl Ulrich Herrmann kommen dort nicht nur Maschinen für Millionen, sondern auch Fahrzeuge, die sich jedermann leisten kann, unter den Hammer. Schließlich erfreue sich auch das Segment der sogenannten Neo Classics, das Manufakturfahrzeuge, Einzelstücke und ähnliche Autos bis 20 Jahre umfasst, bei einer neuen Sammler-Generation wachsender Beliebtheit, so Herrmann. "Was früher die Vorkriegsmodelle waren, sind heute die Straßenfahrzeuge aus den 70ern, also technisch moderne Automobile, die von ihren Besitzern als Ausdruck eines Lebensgefühls im Straßenverkehr gefahren werden." sagt Herrmann. Eine Entwicklung, die der Chef der Oldtimer-Schau ausdrücklich begrüßt, "denn das Automobil ist ein lebendiges Kulturgut".

