Rettet die Bienen: Das sagen die Nürnberger zum Volksbegehren

Große Übereinstimmung: Viele wollen Zeichen gegen Artensterben setzen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - "Rettet die Bienen": Unter diesem Motto startete am Donnerstag ein Volksbegehren, mit dem ein Zeichen gegen das Artensterben gesetzt werden soll. Auch in Nürnberg schwärmten zahlreiche Bienenschützer ins Rathaus aus, um ihre Unterschrift zu setzen. Der Kanon ist klar, es muss ein Umdenken geben. Das sagen die Nürnberger!

"Meine Enkel sollen auch etwas von dieser schönen Welt haben", meint eine Passantin in der Nürnberger Innenstadt. Sie spricht auf das Volksbegehren "Rettet die Bienen" an, das am Donnerstag im Freistaat gestartet ist. Es braucht ein Umdenken, da sind sich die meisten Nürnberger einig. Doch ist diese Aktion der richtige Weg? Wir haben nachgehakt!