Rettungsaktion in Nürnberg: Katzenbaby verfängt sich in Auto

NÜRNBERG - Die Polizei versuchte, das Tier zu retten - vergeblich. Dann rückte die Feuerwehr an: In Nürnberg verfing sich eine kleine Katze im Motorblock eines Autos. Jetzt suchen das Tierheim und das Präsidium Mittelfranken den Besitzer.

Von der Nürnberger Polizei wurde das Katzenbaby liebevoll gepflegt. Foto: Polizei Mittelfranken



Bereits am vergangenen Freitag ging bei der Nürnberger Polizei der Notruf ein, dass aus einem geparkten Fahrzeug in der Kolpinggasse in der Altstadt lautes Katzengeschrei komme. Auch die Beamten der Streife, die umgehend anrückte, hörte das Maunzen. Der Besitzer des Wagens öffnete die Motorhaube - und entdeckte dort das Tier.

Zur Rettung der Katze rückte auch die Nürnberger Feuerwehr an. Foto: Polizei Mittelfranken



Die Polizei alarmierte die Feuerwehr. "Mit vereinten Kräften konnte das Katzenbaby gerettet werden", teilt das Präsidium Mittelfranken mit. Es hatte sich zwischen Bodenblech und Motorblock verfangen.

Mittlerweile habe man das Katzenbaby an das Nürnberger Tierheim übergeben, wo es aufgepäppelt wurde, teilt die Polizei mit. "Ein bisschen verstrubbelt, aber wohlauf" sei das Junge. Doch es gibt ein Problem: Der Besitzer fehlt. Sollte sich das Frauchen oder Herrchen nicht melden, könne die Katze nach zehn Tagen adopiert werden. "Vielleicht sogar von den Kollegen der Polizei Nürnberg-Mitte?", schreibt das Präsidium MIttelfranken in einem Facebook-Post.

