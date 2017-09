Rettungseinsatz am Weißen Turm: U-Bahnhof gesperrt

VAG rechnet mit Verzögerungen bis etwa 16.45 Uhr - vor 31 Minuten

NÜRNBERG - Am Weißen Turm im Herzen der Nürnberger Altstadt läuft derzeit ein Rettungseinsatz: Dort geriet laut Polizei ein Mann wohl vor eine einfahrende U-Bahn. Die Haltestelle wird bis auf Weiteres nicht mehr angefahren.

Die Verkehrsaktiengesellschaft Nürnberg (VAG), die die U-Bahnen in Nürnberg betreibt, rechnet damit, dass der Einsatz noch bis mindestens 16.45 Uhr dauert. Laut Polizei steht der Zugverkehr am Weißen Turm derzeit still. Die U-Bahn lässt die Haltestelle aus.

Weitere Informationen folgen in Kürze.