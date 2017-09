Rettungseinsatz am Weißen Turm: U-Bahnhof war gesperrt

Einsatzkräfte waren bis etwa 17 Uhr vor Ort - Hintergünde sind unklar - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Weißen Turm im Herzen der Nürnberger Altstadt sorgte am Montagnachmiitag ein Rettungseinsatz für Aufsehen: Die Haltestelle war von 15.30 Uhr bis etwa 17 Uhr gesperrt und wurde in dieser Zeit nicht angefahren.

Die Verkehrsaktiengesellschaft Nürnberg (VAG), die die U-Bahnen in Nürnberg betreibt und die Polizei wollten sich nicht zu den Hintergünden des Rettungseinsatzes äußern.

Der Artikel wurde um 18 Uhr mit dem Ende des Einsatzes aktualisiert.