Revolution im Nürnberger Nachtleben: "Das Boot"

Abtauchen in die 80er Jahre: Disko-Schiff war ein angesagter Szenetreff

NÜRNBERG - Tortellini am "Boot", mit Clubkarte ins "Dröhnland" oder zum Headbangen ins "Groovy": Wir haben in alten Fotokisten gewühlt, uns mit Szene-Kennern unterhalten und etliches Archivmaterial gesichtet. Kurzum: Wir lassen mal wieder legendäre Lokale wiederaufleben.

Als "Das Boot" im August 1985 eröffnet worden war, entpuppte es sich sehr schnell als Magnet für die Nachtschwärmer in Franken. Bis zu 600 Partypeople tanzten Nacht für Nacht auf dem alten Kahn, der im Nürnberger Hafen vor Anker gegangen war. "Das Boot" gehörte zusammen mit dem "Star Club", der "Ruhestörung", dem "Dröhnland" und dem "Freudenpark" der Firma GDR-Gastronomie GmbH. Fünf junge Männer hatten in den 70er Jahren mit diesem Unternehmen begonnen, das Nürnberger Nachtleben zu revolutionieren.

