"Riesenhündin" legte die Südwesttangente lahm

Kangal-Dame war ausgebüxt und sorgte für Verkehrsbehinderungen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Für einigen Wirbel hat ein Hund mit 90 Zentimeter Schulterhöhe auf der Südwesttangente gesorgt. Ein Imbissstandbesitzer hat sich gar nicht mehr auf die Straße getraut. Fünf Beamte und ein Diensthund waren notwendig, den laut Polizeimeldung "unwilligen" Kangal wieder einzufangen.

Bei dem Hund handelt es sich um einen Kangal, hier das Bild eines anderen Vertreters dieser Rasse. Das Tier, das sich auf der Südwesttangente verlaufen hatte, war laut Polizeimeldung ein "Riese" mit einer Schulterhöhe von knapp 90 Zentimeter. © privat



Der Ausflug des Hundes begann am Donnerstag gegen 19 Uhr, als der Besitzer eines Imbissstandes in der Edisonstraße "in heller Aufregung", so steht es in der offiziellen Meldung, bei der Polizei anrief und einen "riesengroßen" Hund meldete, der dort alleine unterwegs sei. Er selbst würde sich nicht mehr auf die Straße trauen.

Als zwei Streifen der Polizei und der Hundehalter auftauchten, war das Tier, bei dem es sich laut Aussage des Besitzers um ein Kangal-Weibchen namens Sia handelt, verschwunden.

Geisterhund auf der Südwesttangente

Der laut Halter ungefährliche Hund hatte sich derweil auf den Weg zur Südwesttangente gemacht und sorgte dort für einige Verwirrung und mehrere Anrufe besorgter Autofahrer bei der Polizei, die von einem Hund sprachen, der gegen die Fahrtrichtung - als Geisterhund sozusagen - von der Anschlussstelle Großreuth in Richtung Hafen unterwegs sei.

Die Streifen, inzwischen unterstützt von einem Diensthundeführer, fuhren zum Ort der Sichtung und sperrten die Straße in Richtung Fürth komplett ab. Alle Versuche, den Kangal einzufangen, scheiterten am, Zitat aus der Polizeimeldung, "Unwillen und der fehlenden Unterstützung des Tieres". Nicht einmal die Wiener Würstchen eines im Stau stehenden Metzgers vermochten das renitente Tier zur Aufgabe seiner Unternehmung zu bewegen. Der Hund zeigte "keinerlei Interesse und trottete weiter", so die Polizei.

Kurz vor 19:30 Uhr beschloss Sia, ihren Ausflug anderswo fortzusetzen und lief über ein Feld in die Uffenheimer Straße, wo sie schließlich von den Beamten gestellt und von ihrem Besitzer "völlig problemlos an die Leine" genommen werden konnte.

Die Südwesttangente war zwischen 19:10 Uhr und 19:25 gesperrt, es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen und einem Stau. Die Polizei teilt mit, dass der Hund nach bisherigen Erkenntnissen keine unbeteiligten Personen gefährdete oder schädigte und sich während des ganzen Einsatzes friedlich verhalten habe.

