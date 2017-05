Riesige Rauchwolke über Nürnberg: Brand am Hafen

Plastikmüll geriet in Brand - "massiver Löschangriff" der Feuerwehr nötig - vor 5 Minuten

NÜRNBERG - Gegen 20.20 Uhr wurde der Berufsfeuerwehr am Sonntag ein Brand am Nürnberger Hafen gemeldet. Über den Süden der Stadt zog eine riesige dunkle und weithin sichtbare Rauchwolke. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften konnte das Feuer eindämmen.

Eine riesige Rauchwolke zog am Sonntagabend über den Nürnberger Süden. © Viola Bernlocher



Eine riesige Rauchwolke zog am Sonntagabend über den Nürnberger Süden. Foto: Viola Bernlocher



Das Feuer war auf dem Areal einer Recyclingfirma am Hafen ausgebrochen. Aus bisher ungeklärter Ursache war dort Plastikmüll auf einer Freifläche von 20 mal 20 Metern in Brand geraten. Die Feuerwehr eilte mit einem Großaufgebot zum Brandherd und konnte das Feuer durch einen "massiven Löschangriff" eindämmen, wie Volker Skrok, Dienststellenleiter der Feuerwehr, am Abend mitteilte.

Nach einer Dreiviertelstunde hatten die rund 60 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Nürnberg und der Freiwilligen Feuerwehren Gartenstadt und Worzeldorf das Feuer unter Kontrolle gebracht. Mithilfe eines Schaumteppichs erstickten die Einsatzkräfte die glimmenden Überreste. Das Technische Hilfswerk ist mit einem Radlader im Einsatz und schichtet die Überreste des Mülls nun um. Die Rotterdamer Straße ist bis auf Weiteres gesperrt. Die Nachlöscharbeiten dauern bis in den späten Sonntagabend an.

Anwohner rund um den Hafen und in den Ortsteilen Eibach und Maiach wurden nach Ausbruch des Feuers dringend gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Warnung wurde aufgehoben, nachdem sich die Rauchwolke vollständig verzogen hatte.

Bilderstrecke zum Thema Müll brennt am Hafen: Riesige Rauchwolke zieht über Nürnberg Ein Brand am Nürnberger Hafen sorgte am Sonntagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr Nürnberg. Über die Stadt zog eine riesige und weithin sichtbare schwarze Rauchwolke. Die Feuerwehr rückte an, um den auf einer Freifläche gelagerten und in Brand geratenen Plastikmüll zu löschen.



Der Artikel wird laufend aktualisiert.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

vb/tok