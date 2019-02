Ringer Fabian Schmitt: "Emotionen werde ich nie vergessen"

NÜRNBERG - Fabian Schmitt ist zweimaliger Deutscher Meister im Ringen. Mit NN-Sportredakteur Michael Fischer hat er über Mentaltraining, Fußball, einen Weltmeister und neue Ziele gesprochen.

Emotion pur: Der Ringer Fabian Schmitt in einem ganz persönlichen Interview. © Tim J. Janßen



Lass uns dieses Gespräch mit einem Buchtitel beginnen.

Fabian Schmitt: Buchtitel?

"Der Weg des Meisters: Wie man große Visionen verwirklicht" – sagt dir das was?

Schmitt: Ja, es ist von Christian Bischoff.

Einem Mental- und Persönlichkeitstrainer, mit dem auch Weltmeister Frank Stäbler arbeitet. Was bedeutet der für dich?

Schmitt: Ich hatte die Ehre, ihn am vergangenen Samstag beim Finalkampf in Burghausen zu treffen. Er hat mich auf meinem Weg, in meiner Entwicklung enorm weitergebracht.

Das genannte Buch hast du gelesen?

Schmitt: Ja, aber nicht nur einfach gelesen, ich habe mir die Kapitel erarbeitet, um mir die Dinge, von denen er schreibt, gleich zu Herzen zu nehmen.

Zum Beispiel?

Schmitt: Es gibt bei ihm einfach viele Parallelen zum Sport, er kommt ja auch aus dem Profi-Basketball. Er schreibt über Motivation, über Emotion, das habe ich mir zum Beispiel auf dem Weg nach Burghausen durchgelesen und bin gleich motiviert in die Halle gekommen. Was ich in letzter Zeit gemerkt habe: Selbst wenn ich während eines Kampfes schon zurücklag, habe ich mir immer gedacht, dass ich schon noch gewinnen werde.

Schmitt ein besserer Mensch geworden

Das ist ja vielleicht die wichtigste Lektion im Leben: einfach niemals aufzugeben.

Schmitt: Genau. Und dass man immer alles gibt, was man hat. Wenn es dann nicht klappt, dann ist eben so, aber man kann sich nichts vorwerfen.

Das klingt jetzt aber alles ziemlich banal. Aufgeben, immer alles geben – da braucht es doch kein Buch dafür.

Schmitt: Es sind ja auch noch viele andere, interessante Kapitel dabei, die ich nicht nur aufs Ringen anwenden kann, über Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel.

Also bist du zuletzt auch ein besserer Mensch geworden?

Schmitt: Ich denke, ja.

Ein Buch trägt den Namen "Willenskraft". Muss man das als Ringer noch lernen, wenn man jede Woche mehrere Kilogramm abnimmt?

Schmitt: Das Gewichtmachen hat natürlich mit Disziplin zu tun, aber wenn man so etwas liest, verinnerlicht man es noch mal besser. Wir sind in unserem wöchentlichen Trott. Ich gehe in die Arbeit, trainiere abends, mach mein Gewicht, aber wenn man dann noch mal vor Augen hat, worauf es wirklich ankommt, um erfolgreich zu werden, hilft es mir ungemein.

Ohne diese Bücher, ohne Christian Bischoff gäbe es jetzt also keinen deutschen Meister Fabian Schmitt?

Schmitt: Ich möchte jetzt nicht alles von dem Buch abhängig machen, aber es ist ein Baustein. Gerade habe ich mit einem Kollegen darüber gesprochen, der sich vor dem Kampf zu viele Gedanken macht. Der Kopf entscheidet so viel in unserem Sport. Wenn ich immer nur daran denke, welche Erfolge mein Gegner hat, wenn ich mir zu viel Druck mache, kann das hemmen. Auf der Matte sollte man sich einfach auf die eigenen Stärken fokussieren.

Besondere Beziehung zu Ringer-Idol Stäbler

Bei Instagram hast du zuletzt geschrieben, dass du überhaupt erst durch Frank Stäbler, den vielleicht bekanntesten deutschen Ringer, auf Christian Bischoff gekommen bist . . .

Schmitt: Ich kenne den Frank schon länger und schaue zu ihm auf. Früher waren wir auch oft gemeinsam auf Lehrgängen der Nationalmannschaft oder in der WM-Vorbereitung zusammen auf einem Zimmer. Vor Olympia 2016 hat Frank gemerkt, dass er für jeden Bereich einen eigenen Trainer hat – nur nicht fürs Mentale. Mit Christian Bischoff hat er sich dann auf das Turnier vorbereitet.

Davon hat Frank mir erzählt, letztes Jahr war ich dann auch auf einem Seminar. Wie es der Zufall so wollte, hat mein Vater mir die Karte geschenkt, kurz darauf hat Frank erzählt, dass er dort über seinen Weg und seine Verletzung sprechen wird.

Was für ein Zufall.

Schmitt: Ja, ich hatte Gänsehaut.

Frank Stäbler ist ja das Gesicht des deutschen Ringens. Er ist dreifacher Weltmeister, war im ZDF-Sportstudio zu Gast. Einer Randsportart wie dem Ringen tun solche bekannten Sportler natürlich gut . . .

Schmitt: Frank hat sich enorm entwickelt, für das Ringen ist ein dreifacher Weltmeister aus Deutschland natürlich sehr gut. Zu so einem Menschen schaut man natürlich auf. Am Samstag habe ich erst mit ihm über seinen WM-Kampf gegen einen Kasachen gesprochen. Er lag 0:6 hinten – und hat in der letzten Minute noch 10:6 gewonnen. Das zeigt, dass er der mental stärkste Sportler dort war. Es gibt vielleicht körperlich bessere Ringer als ihn, aber er hat das ganz besondere Mind-Set.

Ringen ein Nischensport

Jeder Ringer sagt, dass dieser Sport der beste, der kompletteste ist. Warum ist er dann noch immer in der Nische zu Hause?

Schmitt: Gute Frage. Ringen ist eine sehr komplexe und komplette Sportart. Man braucht viele Bausteine aus verschiedensten Bereichen: Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft, aber auch Disziplin und viel taktisches Verständnis sowie die richtige Einstellung. In Deutschland ist es einfach schwierig, der Fußball steht über allem. Vielleicht liegt es auch am schwierigen Regelwerk.

Also sollten mehr Eltern ihre Kinder zum Ringen bringen?

Schmitt: Auf jeden Fall. Man lernt beim Ringen seinen Körper kennen, man lernt aber auch viel Disziplin. Es ist zwar eine Kampfsportart, aber eine sehr faire. Unfaire Griffe und Schläge sind verboten, weshalb man auch den Respekt vor dem Gegner lernt. Ich kenne keine Sportart, die so umfassend ist.

Bei dir war es einfach: Dein Opa war Ringer, dein Vater auch. Sonst würdest du jetzt womöglich in der Kreisliga Fußball spielen . . .

Schmitt:(lacht) Früher habe ich ja beim TSV Altenberg gespielt und hatte am Fußball auch sehr viel Spaß. Irgendwann hatte ich aber dreimal Ringer- und dreimal Fußballtraining, im Ringen hatte ich aber schon mehr Pokale gesammelt. Es war dann eine schwierige, am Ende aber die richtige Entscheidung fürs Ringen.

Sonst würden wir jetzt wohl nicht hier sitzen. Am vergangenen Wochenende bist du mit Wacker Burghausen deutscher Meister geworden. Welche Nachricht, die du danach bekommen hast, hat dich am meisten gefreut?

Schmitt: Puh, ich habe echt viele Nachrichten bekommen.

Vom Bundestrainer auch?

Schmitt: Mit ihm habe ich schon vorher gesprochen. Wir sind im Austausch wegen der nächsten Maßnahmen, bei denen ich natürlich dabei sein möchte.

Gutes Verhältnis zum Bundestrainer

Ihr habt also weiter ein gutes Verhältnis, auch wenn er dich 2016 aus der Sportfördergruppe der Bundeswehr gestrichen hat.

Schmitt: Der Michael Carl ist ein super Typ, ich wurde ja nicht rausgekickt, das geschah im Einvernehmen. Ich habe es eingesehen damals und mich für meinen Weg entschieden.

Hast du damals an dir gezweifelt? Schließlich hattest du das für einen Ringer Höchstmögliche erreicht und warst Profisportler.

Schmitt: Natürlich ist das eine der besten Möglichkeiten, sich auf den Sport zu konzentrieren. Man hat die besten Bedingungen, trainiert immer unter dem Auge des Bundestrainers, mehrmals täglich – und dann wirst du auch noch dafür entschädigt. Als ich dann raus war, musste ich natürlich meinen Trainingsumfang runterschrauben, aber gezweifelt habe ich nie. Ich denke, ich habe in den letzten zwei Jahren gezeigt, dass ich kein schlechter Ringer bin. Kurz nach dem Aus habe ich damals mit dem halben Trainingsumfang den deutschen Vizemeister-Titel geholt.

Das stärkt einen natürlich.

Schmitt: Ich bin auch weiterhin topmotiviert und will international wieder angreifen in meiner angestammten Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm. Damals war das Niveau international nach einer Gewichtsklassenänderung einfach zu hoch, da konnte ich nicht mithalten, auch national gab es zwei super Leute. In 55 Kilo fühle ich mich wohl und will zeigen, dass die Geschichte noch nicht zu Ende ist. (strahlt)

Und wie schreibst du diese Geschichte am besten fort?

Schmitt: Ich bin seit 1. Januar wieder im B-Kader. Von den aussichtsreichen Sportlern bin ich einer der wenigen, die normal arbeiten gehen, der Rest ist in Sportfördergruppen. Mitte März findet in Dänemark das "Thor Masters" statt, quasi die EM-Quali. Da muss ich eine gute Leistung zeigen, anschließend findet noch ein einwöchiges Trainingslager statt. Danach entscheidet der Bundestrainer, wie die Mannschaft für die Europameisterschaft in Bukarest aussehen wird – wo ich nicht nur teilnehmen, sondern auch möglichst erfolgreich abschneiden will.

Von Olympia brauchst du dagegen gar nicht zu träumen, weil deine Gewichtsklasse nicht olympisch ist.

Schmitt: Genau, in den anderen Gewichtsklassen ist die Konkurrenz dann einfach zu stark. Ich will jetzt erstmals bei der EM erfolgreich sein, alles andere sieht man danach.

Schmitt feiert zwei Titel

Im Juni 2018 bist du deutscher Einzelmeister geworden, jetzt hast du den Titel mit der Mannschaft geholt. Zwei Titel in einer Saison – erleben wir gerade den stärksten Fabian Schmitt, den es je gab?

Schmitt: Das war natürlich ein unheimlicher Erfolg. Ich fühle mich extrem wohl, was viel mit der mentalen Geschichte zu tun hat. Ich habe einfach gemerkt, worauf es ankommt, wann man dem Körper auch mal eine Pause gönnen sollte. Matthias Maasch, mein Trainer in Burghausen, hat auch gesagt, dass ich jetzt im besten Alter und in einer sehr guten Form bin. Auf diese beiden Titel habe ich lange hingearbeitet.

Also muss man als Ringer wie als Mensch einfach ein paar Jahre reifen und kann nicht mit 18 schon überall der Beste sein?

Schmitt: Ich würde sagen, dass das typabhängig ist. Im Männerbereich war ich direkt nach der Jugend dreimal Zweiter, aber jetzt fühle ich mich besser, ich bin gelassen, mache mir nicht so sehr einen Kopf. Die Erfahrung spielt natürlich eine große Rolle.

Und hilft sicherlich, mit all dem Druck umzugehen, der einen ja monatelang begleitet, wenn man auf ein Ziel hinarbeitet – wie jetzt auf den Meistertitel mit Burghausen . . .

Schmitt: Klar. Wenn junge Athleten zum ersten Mal in der Bundesliga auf die Matte gehen, sind die meistens sehr aufgeregt. Das bin ich zwar auch, zu gelassen sollte man schließlich auch nicht sein. Ich gehe jedenfalls voller Vorfreude in jeden Kampf.

Schmitt über seine Ziele

2018 hast du all deine gesetzten Ziele erreicht. Was ist 2019 möglich?

Schmitt: Ich habe schon viele, lange Gespräch mit meinem Trainer geführt. In den nächsten drei, vier Jahren will ich, so lange ich mich noch so gut fühle, eine internationale Medaille bei einer EM oder WM sammeln.

Und dann, in ein paar Jahren, ist alles vorbei?

Schmitt: Das wird man sehen. Ich bin jetzt in einer guten Form, vielleicht sogar der besten. Es spielen viele Faktoren eine Rolle, wie lange man das Niveau halten kann. Ich will so lange es geht Gas geben und eine Medaille holen, die ich über mein Bett hängen kann. (lacht)

Neben die von der deutschen Meisterschaft.

Schmitt: Da habe ich auch eine, ja, aber dieses ganze Ereignis, diese Emotionen, das werde ich niemals vergessen.

