RiP: Diese Straßen sollten Sie während des Festivals meiden

Stadt Nürnberg errichtet mehrere Sperren - Geänderte Park- und Verkehrsregeln - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nächstes Wochenende ist es endlich so weit: Rock im Park startet in seine 21. Auflage. Zu dem Festival auf dem Nürnberger Zeppelinfeld werden rund 70.000 Besucher erwartet. Rund um das Gelände gelten daher geänderte Park- und Verkehrsregeln. Die Polizei richtet außerdem mehrere Straßensperren ein.

Nachdem die Veranstalter des Festivals die Sicherheitsvorkehrungen auf dem Gelände nochmal drastisch verschärft haben, sollen auch Straßensperren rund um das Zeppelinfeld zum reibungslosen Ablauf der Veranstaltung beitragen. Ebenso gelten geänderte Park- und Verkehrsregeln.

Ab Mittwoch, 31. Mai, sperrt die Stadt Nürnberg ab 8 Uhr die Große Straße im Bereich der Kreuzung zum Alfred-Hensel-Weg. Auch eine Durchfahrt für Radfahrer ist dann nicht mehr möglich. Mit Beginn der Veranstaltung am 2. Juni können Fußgänger außerdem nur mit gültiger Eintrittskarte den Festivalbereich betreten. Die Veranstalter bitten Fußgänger und Radfahrer, die von der Messe kommen und in Richtung Volksfestplatz (oder umgekehrt) möchten, eine alternative Route zu wählen.

Bilderstrecke zum Thema

Am ersten Wochenende im Juni herrscht wieder drei Tage lang Ausnahmezustand am Dutzendteich - und volle Lautstärke. Tausende Rockjünger zieht es dann wieder nach Nürnberg zu Rock im Park. Mit dabei sind dieses Mal als Headliner Rammstein, System Of A Down und die Toten Hosen. Wir haben hier das komplette Line-up in Bildern!