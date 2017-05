Ritual in Nürnberg: Orden schlägt neue Grabesritter

NÜRNBERG - Weiße Roben für die Männer, schwarze für die Frauen - so zogen sie in die Sebalduskirche ein. Rund 800 Gäste aus kirchlichem, politischem und gesellschaftlichem Leben lauschten gebannt, als der Päpstliche Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem in Nürnberg feierlich 29 Kandidaten in die eigenen Reihen aufnahm.

