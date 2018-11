Rock im Park 2019: Neue Bands bestätigt

vor 17 Minuten

NÜRNBERG - Immer wieder montags präsentieren die Veranstalter von Rock im Park neue Bands für das Festival im Juni 2019. Diesmal gehörte die britische Metalgruppe Bring Me The Horizon zu den Ankündigungen. Wer sonst noch im nächsten Sommer nach Nürnberg kommt, lesen Sie hier.

Bring Me The Horizon spielt ihre einzigen deutschen Festivalauftritte bei den Zwillingfestivals am Nürburgring und in Nürnberg. Neu bestätigt hat der Veranstalter auch Left Boy, Kadavar, Adam Angst, Drangsal sowie Kovacs. Unter dem Motto "Make Monday Great Again" folgt am 3. Dezember die letzte Ankündigung in diesem Jahr.

Bilderstrecke zum Thema Ärzte, Slipknot, Marteria: Diese Bands kommen zu Rock im Park 2019 Rock, Rap und Pop: Auch die 22. Ausgabe von Rock im Park wartet wieder mit zahlreichen Größen aus der Musikbranche auf. Die Ärzte beenden für den Auftritt in Nürnberg sogar ihre sechsjährige Live-Pause, Marteria & Casper hingegen präsentieren ihr erstes gemeinsames Album. Doch das ist längst nicht alles. Wir haben alle Künstler in einer Bildergalerie zusammengefasst!



Wie der Veranstalter außerdem mitteilt, erfolgt am 20. Dezember um 18 Uhr der Wechsel auf die dritte und letzte Preisstufe. Der Preis für ein Weekend-Festival-Ticket bei Rock am Ring erhöht sich dann von 169 auf 189 Euro inklusive Vorverkaufs-Gebühr. Der Festpreis für ein Camping- und Parking-Ticket (General Camping) bleibt bei 50 Euro. Bei Rock im Park steigt der Preis für die Kombitickets von aktuell 219 Euro auf 239 Euro inklusive General Camping, Parking und VVK-Gebühr.

