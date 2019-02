Rock im Park: Ab jetzt gibt es die begehrten Tagestickets

NÜRNBERG - Immer wieder im Juni: Bei Rock im Park spielt mit den Ärzten, Slipknot und Slayer die Königsklasse des Rock und Metal. Jetzt wirft der Veranstalter die begehrten Tagestickets auf den Markt - Fans sollten schnell sein.

Bilderstrecke zum Thema Ärzte, Slipknot, Marteria: Diese Bands kommen zu Rock im Park 2019 Rock, Rap und Pop: Auch die 22. Ausgabe von Rock im Park wartet wieder mit zahlreichen Größen aus der Musikbranche auf. Die Ärzte beenden für den Auftritt in Nürnberg sogar ihre sechsjährige Live-Pause, Marteria & Casper hingegen präsentieren ihr erstes gemeinsames Album. Doch das ist längst nicht alles. Wir haben alle Künstler in einer Bildergalerie zusammengefasst!



Das Line-up steht - zumindest fast. 66 von insgesamt 75 Bands für Rock am Ring und Rock im Park im Juni stehen fest. Am Freitag gaben die Veranstalter mit Alle Farben, Cage The Elephant, Beartooth und weiteren den wohl vorletzten Schwung an Bestätigungen bekannt. Als Headliner werden in diesem Jahr Die Ärzte spielen, Fans dürfen sich außerdem auf Slayer, Materia, Casper und Tenacious D freuen.

Ein Fest, das sich nur wenige Rockfans freiwillig entgehen lassen. Bereits jetzt, Monate vor dem Festival, seien 135.000 Tickets für Rock am Ring und Rock im Park verkauft worden, sagen die Veranstalter. Das "bedeutendste europäische Zwillingsfestival", wie sich die Verantwortlichen selbst nennen, steuert damit erneut auf einen Ausverkauf zu.

Eben jene Marke bedeutet aber: Ab sofort stehen die begehrten Tagestickets für Rock im Park zum Verkauf - in limitierter Zahl, wie die Veranstalter betonen. Sie kosten 95 Euro zuzüglich Buchungs- und Versandgebühren und gelten jeweils für einen Festivaltag.