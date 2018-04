"Rock meets Classic": Besucher rocken die Arena

Die Crème de la Crème vereint sich auf einer einzigen Bühne - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Die Besucher rockten am Samstagabend in der Arena in Nürnberg mit ihren Stars auf der Bühne ab. Wieder einmal war zu sehen, wie gut sich Rock und Klassik vereinen und interpretieren lassen - die Besucher klatschen kräftig mit.

sr