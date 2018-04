Am Samstag stieg die dritte Runde des Gostenhofer Kneipenfestivals "Bierchen und Bühnchen". Zwanzig Locations waren bei der bunten Sause dabei, in den Cafés und Trinkhallen traten Songwriter und DJs vors Publikum.

Etwa 1300 Teilnehmer demonstrierten am Samstag gegen das von der CSU geplante Polizeiaufgabengesetz, das die Befugnisse der Polizei ausweiten soll. Der Protestmarsch in der Nürnberger Innenstadt verlief laut Polizei friedlich und ohne Zwischenfälle. Politiker aus verschiedenen Parteien nahmen an der Demonstration teil.