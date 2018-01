Rolle rückwärts: Wirt des Wöhrder-Wies'n-Biergartens bleibt

Gastronom Diesch muss aber die Qualität und Optik verbessern - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Der alteingesessene Wirt des Wies'n-Biergartens auf der Wöhrder Wiese bleibt an Bord. Zwar hatte Alexander Diesch nach Unstimmigkeiten mit der Stadt seinen Abschied angekündigt. Aber nun will er doch weitermachen.

Gastronom Alexander Diesch will weiterhin den Biergarten an der Wöhrder Wiese betreiben. © Michael Matejka



Gastronom Alexander Diesch will weiterhin den Biergarten an der Wöhrder Wiese betreiben. Foto: Michael Matejka



17 Jahre lang hatte der Gastronom den beliebten Sommer-Biergarten auf der Wöhrder Wiese bespielt. Im vergangenen Sommer aber wollte er raus aus seinem Vertrag mit der Stadt. Schon länger hatte es Ärger gegeben, weil Diesch die Holzhütten, Container und Sanitäranlagen im Landschaftsschutzgebiet nicht, wie vereinbart, im Herbst abgebaut hatte. Das Gerümpel stand stattdessen den Winter über dort.

Dass der Wirt jetzt zurückrudert und weitermachen will, liegt vermutlich an einem anderen Projekt am Nordufer des Wöhrder Sees, das 2017 geplatzt ist. Das "Seecafé", das Alexander Diesch bauen wollte, musste auf Eis gelegt werden, weil der Wirt trotz mehrfacher Aufforderung keinen Bauantrag einreichte. Entstehen sollte ein gläsernes Café in Form einer Jacht, das ganzjährig geöffnet sein sollte. Wie es jetzt weitergeht, ist offen.

Bilderstrecke zum Thema Frankens schönster Biergarten: Der Sieger ist gekürt! An kaum einem Ort dürfte es derart schöne, idyllische, malerische Biergärten geben wie in Nordbayern. Doch welcher ist Ihr Favorit? Wir wollten es ganz genau wissen und haben in unserem Biergarten-Voting Frankens schönste Oase gesucht. Hier ist das Ergebnis. Biergärten mit identischer Stimmenzahl teilen sich eine Platzierung.



Zurzeit laufen Gespräche zwischen Kulturreferat und Diesch, denn der Auftritt des Wies'n-Biergartens soll grundlegend verbessert werden. Im vergangenen Sommer hatte es Beschwerden über die Qualität des Angebots dort gegeben; auch der Zustand einiger Hütten wurde beklagt. Jürgen Markwirth, Chef des Kulturamts, dazu: "Die Optik muss passen."

c.s.