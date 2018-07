Rollerfahrer nach Kollision mit VW-Bus schwer verletzt

NÜRNBERG - Bei einem Verkehrsunfall an der Ecke Alexanderstraße/Landgrabenstraße ist am Freitagabend ein Rollerfahrer schwer verletzt worden. Die Verkehrspolizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Der 64-Jährige Rollerfahrer zog sich bei dem Unfall mit dem VW-Bus in der Nürnberger Südstadt schwere Verletzungen zu. Foto: ToMa/Reitmayer



Der 64-jährige Rollerfahrer fuhr am Freitag gegen 19 Uhr auf der linken Spur der Landgrabenstraße in Richtung Fürth. Eine 45-Jährige fuhr vor ihm auf der rechten Spur. An der Einmündung der Alexanderstraße verlangsamte die 45-Jährige ihr Fahrzeug und ließ eine 38-Jährige mit ihrem VW-Bus von der Alexanderstraße in die Landgrabenstraße einbiegen. Die VW-Bus-Fahrerin übersah dabei offenbar den Rollerfahrer und es kam zum Zusammenstoß.

Der 64-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, die VW-Bus-Fahrerin blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur genauen Klärung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen.

Die Landgrabenstraße war nach dem Unfall bis etwa 21.15 Uhr für den Tram-Verkehr gesperrt. Auf den Linien 5 und 6 kam es zu Einschränkungen. Die VAG richtete einen Schienenersatzverkehr ein.

Die Nürnberger Verkehrspolizei bittet Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 091165831530 zu melden.

Dieser Artikel wurde am Sonntag, den 15. Juli, um 13.40 Uhr aktualisiert.

