Zum Abschluss der traditionellen Ostermärsche zogen am Montag hunderte Menschen mit bunten Fahnen und Bannern durch die Nürnberger Innenstadt. An der Schlusskundgebung nahmen laut Veranstalter etwa 1200 Menschen teil, 200 mehr als im Vorjahr.

Am Ostersamstag wurde das Volksfest in Nürnberg um 17 Uhr feierlich durch Oberbürgermeister Ulrich Maly eröffnet. Der traditionelle Bieranstich war auch in diesem Jahr wieder ein Hochgenuss.