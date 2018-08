"Roswitha & Brigitte 3.0": Veganer Brunch in Nürnberg

NÜRNBERG - Vegan zu brunchen ist derzeit in Nürnberg sehr angesagt. Mehrere Anbieter buhlen um Menschen, die sich bewusst rein pflanzlich ernähren. Wie zum Beispiel "Roswitha & Brigitte 3.0" alias Ari Fitzgerald und Andrea Maier.

Andrea Maier (l.) und Ari Fitzgerald sind „Roswitha & Brigitte 3.0“: Sie backen und kochen vegan. © Marcel Gläser



Seitan-Bratwürstchen mit Kartoffelsalat, Aprikosen-Streuselkuchen oder Tiramisu – alles vegan und köstlich. Bereits zweimal konnten Veganer und Menschen mit Lust am guten, fleischlosen Essen sich durch Brunch, Mittagstisch und "Vegan Cake Sunday" im "Vischer’s" essen.

Eine Seereise vor drei Jahren war die Initialzündung in Sachen vegane Ernährung für Ari Fitzgerald. "Vorher habe ich schon vegetarisch gelebt. Doch auf dem Schiff war ein Koch, der zuvor in einem Sterne-Restaurant gelernt und nur vegan gekocht hat."

Dass man in der veganen Küche keinerlei Ersatzprodukte verwenden muss, begeisterte die 39-Jährige schwer. Und sie begann nach der Zeit auf dem Schiff der Organisation "Sea Shepherd" (eine internationale, gemeinnützige Organisation zum Schutz der marinen Tierwelt) auch zu Hause vegan zu kochen. Vor allem für ihre jüngere Schwester Andrea. "Meine beste Testesserin", sagt Fitzgerald.

Weihnachtsstollen auf hoher See

Auf einem weiteren Schiffstörn beglückten zwei Köchinnen aus Australien und Frankreich die Crew mit ihren veganen Gerichten. "Von ihnen habe ich tolle Rezepte bekommen und viel gelernt." So viel, dass Ari Fitzgerald bei ihrem dritten "Sea Shepherd"-Trip schließlich selbst in der Kombüse stand. "Vor drei Jahren konnte ich nicht mal Reis kochen!", sagt sie lachend. Mit viel Leidenschaft und Lust bekochte sie zwei Monate die 15 Crewmitglieder. Der Weihnachtsstollen auf hoher See war dabei ein Höhepunkt.

Vegan muss nicht fad sein: Das beweist der Brunch im "Roswitha & Brigitte 3.0" in Nürnberg. © Marcel Gläser



"Eigentlich muss man als Veganer auf nichts verzichten. Aber so Dinge wie Croissants oder auch Käsekuchen fehlen mir und vermutlich anderen schon." Zu Hause begann sie zu experimentieren. Mit dem Ziel, die Rezepte von altbewährtem Backwerk, wie Schwarzwälder Kirschtorte oder Käsekuchen vegan umzusetzen.

Im Juni traten "Roswitha & Brigitte 3.0" das erste Mal öffentlich mit ihrer Backshow beim ersten veganen Festival "V18" in Nürnberg auf. Da war die Idee, einen veganen Brunch sowie einen Kuchen-Sonntag anzubieten, bereits eingetütet. Rezepte aus aller Welt, von Kichererbsencurry bis veganen Bratwürsten, Hummus oder selbst gebackenem Brot in zwölf Sorten kredenzen die beiden Frauen in unregelmäßigen Abständen als Brunch oder Mittagstisch.

Außerdem findet der "Vegan Cake Sunday" im "Vischer’s"statt. Dann isst man bei "Roswitha & Brigitte 3.0" von Blumen-Porzellan ab 14 Uhr Kirschstreuselkuchen, Quarktaschen mit einer Füllung aus Sojajoghurt, Bienenstich oder fluffige Croissants mit hausgemachter Marmelade. Ohne Zusatzstoffe, 100 Prozent Natur.

"Ich glaube, dass Veganer einfach dankbar sind, wenn sie am Buffet oder beim Kuchen zugreifen können, ohne sich Gedanken machen zu müssen. Und auf nichts verzichten müssen", sagt Ari Fitzgerald. Und hat so eine Lücke geschlossen.

"Roswitha & Brigitte 3.0" im "Vischer’s", Peter-Vischer-Straße 1. Termine am Sonntag, 12. August (Mittagstisch 12 Uhr), 26. August (Brunch um 11 Uhr für 18,90 Euro), 9. September (Brunch) und am 23. September. Anmeldung unter roswithaundbrigitte3.0@gmail.com

Katja Jäkel