"Roswitha & Brigitte 3.0" ziehen in die "Kleine Pause"

NÜRNBERG - Der "Vegan Cake Sunday" von "Roswitha & Brigitte 3.0" zieht um, und zwar von Nürnberg nach Fürth in das hübsche Café "Kleine Pause" von Thomas Halota.

Thomas Halota hat die "Kleine Pause" in Fürth eröffnet – dort findet nun der "Vegan Cake Sunday" statt. © Tim Händel



Erst Anfang Januar hat Halota in der Fürther Fußgängerzone neu eröffnet: Aus dem "Salädchen" ist die "Kleine Pause" geworden. Salate, Wraps, Paninis und Ofenkartoffeln kann man sich aus über 20 verschiedenen Zutaten von Ananas bis Mais oder Paprika zusammenstellen.

Wer nicht so entscheidungsfreudig ist, wählt aus zehn Kombinationen, wie "vegan" (mit Kichererbsen und Spinat) oder "Mexiko" mit Kidneybohnen und mehr. Dazu gibt es wechselnde Suppen, Eintöpfe und selbst gebackene, vegane Kuchen und Cookies von "Roswitha & Brigitte 3.0", alias Ari Fitzgerald und Andrea Maier.

Die süchtig machenden Torten gibt es allerdings nur beim "Vegan Cake Sunday", der am kommenden Sonntag, 20. Januar, hier erstmals stattfindet. Von 12 bis 17 Uhr kredenzen die "Cake- and Cateringkünstlerinnen" – so nannte sie gerade der "Vegan Guide" – nicht nur New York Cheese Cake und Schoko-Rotweingugelhupf, sondern auch einen salzigen Mittagstisch mit deftigem Seitan-Sauerbraten mit Spätzle und einem cremigen Vischsalat mit Kartoffeln. Dringend reservieren unter (0177)8453260.

Apropos "Vegan Guide": Der neue kommt in siebter Auflage zwar erst im Frühjahr raus, aber die Macher haben gerade ihre persönliche TopTen-Liste an veganen Lokalen veröffentlicht, die sie aus über 40 Neueröffnungen oder -entdeckungen ausgewählt haben.

Auf Platz eins steht "Roswitha & Brigitte 3.0". Auf den zweiten Platz kommt das "Stadt Café" in Ebermannstadt, das nur noch bis 20. Januar geöffnet hat, den dritten hat sich die "BAR Gustavstraße" in Fürth ergattert. Aber auch die Nürnberger Lokalitäten "Odilia", "Globo" und "Café Kirsch" sowie das "DAI" und das "RainbowL", sind unter den TopTen. Viele Infos findet man auch auf der neugestalteten Website www.veganguide-nuernberg.de.

