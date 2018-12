Rothenburger Straße: Verletzter und hoher Sachschaden nach Unfall

Skoda und VW stießen im Kreuzungsbereich zusammen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Weil der Fahrer offenbar eine rote Ampel übersehen hat, sind am Mittwochabend in Nürnberg zwei Fahrzeuge in der Kreuzung zwischen der Rothenburger Straße und dem Frankenschnellweg zusammengestoßen. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Der Fahrer des Skoda Octavia hat ersten Erkenntnissen zufolge gegen 19.15 Uhr wohl die rote Ampel übersehen und fuhr so unberechtigt in den Kreuzungsbereich ein. Ein VW Polo, der auf dem Frankenschnellweg in Richtung Fürth unterwegs war, konnte daraufhin nicht mehr rechtzeitig bremsen und die Kollision somit nicht verhindern.

Der Fahrer des Skoda wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, der Fahrer des VW blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.

