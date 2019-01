Rotwein-Dieb am Nürnberger Hauptbahnhof geschnappt

Der Mann wurde direkt in die Justizvollzugsanstalt Nürnberg gebracht

NÜRNBERG - Ein 54-Jähriger ist beim Diebstahl einer Rotweinflasche im Hauptbahnhof erwischt worden. Der Mann wurde außerdem von der Staatsanwaltschaft per Haftbefehl gesucht.

Der Wohnsitzlose steuerte am Montagmorgen ein Geschäft im Hauptbahnhof an, klaute dort die Weinflasche, steckte sie in seine Jackentasche — und wurde dabei ertappt.

Als eine Streife der Bundespolizei den 54-Jährigen überprüfte, stellte sich heraus: Der Mann wird von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ebenfalls wegen Diebstahls per Haftbefehl gesucht. Die Bundespolizisten brachten den Gesuchten daraufhin auf direktem Wege in die Justizvollzugsanstalt Nürnberg.

