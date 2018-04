Rückschlag verdaut: Aquaponik im Z-Bau wieder am Start

Im vergangenen Jahr war das Experiment noch gescheitert - vor 24 Minuten

NÜRNBERG - Sie versuchen es noch mal: Nachdem im vorigen Jahr einige Fische wegen einer Infektion starben, beendete Ulrich Hirschmüller vom "Science-Shop" sein ökologisches Aquaponik-Experiment vorzeitig. Jetzt baut er die Anlage im Z-Bau-Garten wieder auf, sein Optimismus hat gesiegt.

Nach dem Rückschlag im vergangenen Jahr, als sechs von elf Fischen an einem Pilz starben, startet der "Science-Shop" seinen zweiten Versuch mit dem Aquaponik-Experiment im Garten des Z-Bau. © Roland Fengler



Nach dem Rückschlag im vergangenen Jahr, als sechs von elf Fischen an einem Pilz starben, startet der "Science-Shop" seinen zweiten Versuch mit dem Aquaponik-Experiment im Garten des Z-Bau. Foto: Roland Fengler



Das Herzstück ist weiß und besteht aus Plastik. Mit dem lebenswichtigen Organ von Mensch und Tier hat es zwar nichts zu tun. Irgendwie erinnert das System der gesamten Anlage dann aber doch daran: Es gibt Kammern, eine Pumpe, einen Kreislauf. Und es geht hier um Leben und Tod — bricht das System zusammen, sterben darin Fische und Pflanzen.

Die Kammern, das sind weiße Kunststoffcontainer. Der größte von ihnen wird auch Aquarium genannt: Ein geschlossener Behälter mit Sichtscheiben mit einem Fassungsvermögen von 1000 Litern Wasser. Demnächst werden hier Karpfen schwimmen, durch die Fenster wird man sie beobachten können. "Wird", denn die Initiative des Aquaponik-Projekts, allen voran der Biologe Ulrich Hirschmüller, ist derzeit dabei, das System zum Laufen zu bringen. Ende Mai, so Hirschmüller, soll es fertig sein.

"Aquakultur" und "Hydroponik"

Der Begriff "Aquaponik" setzt sich aus den Wörtern "Aquakultur" und "Hydroponik" zusammen. Er bezeichnet die Produktion von Gemüse und Fisch in einem gemeinsamen Wasser- und Nährstoffkreislauf. Wichtig für diese Art der ökologischen Landwirtschaft ist der Kot der Fische — bester Dung für Pflanzen. Ist das Fischwasser damit gesättigt, wird es durch Schläuche in die kleineren Container mit Nutzpflanzen abgelassen. Paprika, Tomaten, Chili, Gurken, Kräuter sollen darin gedeihen.

Doch jetzt sind die Helfer im Z-Bau-Garten an der Frankenstraße noch damit beschäftigt, die weißen Wannen mit Lava-Granulat und Erde zu befüllen, in dem das Gemüse bald wachsen soll. Wenn später das Fischwasser hier einsickert und es das Granulat reinigt, fließt es in einen weiteren Plastikkubus und wird dann mit Hilfe einer Pumpe wieder nach oben zu den Karpfen geleitet, die irgendwann zum Fang und Verzehr vorgesehen sind.

Herber Rückschlag im vergangenen Jahr

Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass das Team um Wissenschaftler Hirschmüller mit Aquaponik experimentiert. Bereits im vergangenen Jahr lief die Anlage im Z-Bau-Garten. An den herben Rückschlag erinnert sich der 28-Jährige nur ungern. Sechs von elf Fischen waren gestorben.

Die sechs Tilapia, eine Barschart aus Südafrika, fingen sich einen Pilz ein, an dem sie zugrunde gingen. Hirschmüller vermutet, dass der Pilz von Karpfen eingeschleppt wurde. "Ich will jetzt keinesfalls mehr Probleme mit der Fischgesundheit haben", sagt er. Um Krankheiten zu vermeiden, habe er die Zu- und Abflüsse anders gelegt. Außerdem wird ein "Sensorsystem" installiert. "Droht das Wasser in einen kritischen Zustand zu geraten, löst das System Alarm aus und schickt eine Meldung auf mein Handy", erklärt Hirschmüller.

In diesem Behältnis, das 1000 Liter Wasser fasst, werden demnächst Karpfen schwimmen. Durch die Fenster werden die Tiere zu bestaunen sein. © Roland Fengler



In diesem Behältnis, das 1000 Liter Wasser fasst, werden demnächst Karpfen schwimmen. Durch die Fenster werden die Tiere zu bestaunen sein. Foto: Roland Fengler



Der Fischverlust war schlimm, doch den Optimismus haben er und sein Team nicht verloren. "Wir haben letztes Jahr sehr viel Erfahrungen gesammelt." Ermuntert weiterzumachen wurde die Gruppe auch von anderen. "Nach unserem Vorbild wurden zwei Aquaponik-Anlagen gebaut, die eine steht auf dem Schanzenbräu-Gelände", sagt er.

Eine Anfrage habe es auch von der Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf gegeben. "Aquaponik bietet zur konventionellen Landwirtschaft, in der viel Wasser verwendet wird, eine gute Alternative", ist der Biologe überzeugt. Denn das Fischwasser muss nicht ausgewechselt werden.

Alexander Brock Lokalredaktion Nürnberg E-Mail