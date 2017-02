Ruhe im Einwohneramt - außer in der Ausländerbehörde

Besucher müssen nun oft nicht länger als fünf Minuten warten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die gute Nachricht des Tages: Die Lage im Einwohneramt hat sich entspannt. Die städtische Einrichtung hatte zuletzt immer wieder mit Personalengpässen zu kämpfen – zum Leidwesen der Bürger. Nur die Mitarbeiter in der Ausländerbehörde bekommen von dieser Entlastung kaum etwas zu spüren.

Lange Wartezeiten beim Nürnberger Einwohneramt? Das soll nun der Vergangenheit angehören. © Eduard Weigert



Lange Wartezeiten beim Nürnberger Einwohneramt? Das soll nun der Vergangenheit angehören. Foto: Eduard Weigert



Der Plan ist aufgegangen. 43 Personalzugänge sollten Abhilfe schaffen bei der angespannten Situation im Einwohneramt. Das verkündete Personalreferent Wolfgang Köhler im September 2016. Weil es an Mitarbeitern fehlte, war es nicht selten zu stundenlangen Wartezeiten gekommen.

"Jetzt ist die Lage absolut ruhig", erklärt Wolfgang Köhler nun ein halbes Jahr später. Besucher müssten oft nicht länger als fünf Minuten warten, bis sie sich mit ihrer Angelegenheit an einen Schalter wenden können. Auch konnte der "lange Dienstag" – mit Öffnungszeiten bis 18 Uhr – wieder aufgenommen werden.

Dies sei vor allem den 43 Kollegen zu verdanken, die neu eingestellt wurden – zu dieser Zahl gehört auch das Personal für das neu errichtete Service-Center, das in ein paar Tagen seine Pforten für Bürgerfragen aller Art öffnen wird. Die neuen Mitarbeiter kämen von extern, erläutert Köhler weiter. So seien etwa viele Rechtsanwaltsgehilfen dabei. Deshalb müssen sie noch den Angestelltenlehrgang 1 absolvieren – eine rund einjährige Qualifizierung für Angestellte, die aus anderen beruflichen Zweigen in den öffentlichen Dienst gewechselt sind.

Auch wenn die Neuzugänge dafür öfter mal bei der Arbeit im Einwohnermeldeamt fehlen, sorgen sie für eine Entlastung. Dienststellenleiter Olaf Kuch betont, dass die meisten von ihnen schon jetzt eingearbeitet und damit an den Schaltern einsatzbereit seien. "Bisher ist die Stimmung gut", sagt Kuch. Dies betreffe nicht nur die des Personals, sondern auch die der Bürger: "Die Unzufriedenheit der Kunden ist weg." Und auch Kuch selbst ist zufrieden, weil alle beteiligten Ämter an einem Strang gezogen hätten, um dem Einwohneramt auszuhelfen. "Das war ein gemeinsamer Kraftakt." Auch Auslagerungen von Ämtern seien kein Thema mehr.

Weniger entspannt sehe es dem Dienststellenleiter zufolge in der Ausländerbehörde aus, die dem Einwohneramt zugehörig ist. Das liege jedoch weniger an mangelndem Personal, sondern an der Arbeitsverdichtung, die momentan gehäuft auftrete. Der Grund liegt auf der Hand: Wenn Flüchtlinge eine Entscheidung vom in Nürnberg ansässigen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erhalten, müssen sie sich für die meisten folgenden Fragen an die Ausländerbehörde der Stadt wenden. Das sei derzeit teilweise mit langen Schlangen vor der Tür verbunden – und die gilt es für die Mitarbeiter schlicht abzuarbeiten, so Kuch.

Auch das Problem mit der Fluktuation im Einwohneramt ist nach wie vor nicht behoben: Es könne nicht verhindert werden, dass viele Mitarbeiter in eine andere Dienststelle wechseln, so Kuch. Im Einwohneramt absolvieren viele Einsteiger ihre erste Station bei der Stadt – und wenn sie in eine höhere Position wollen, müssen sie sich wegbewerben. "Das kann ich niemandem verübeln."

Meike Kreil