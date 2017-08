Am Donnerstagmittag kam ein älterer Mann mit seinem Smart auf Höhe der Anschlussstelle Nürnberg/Fürth auf der A73 wegen gesundheitlicher Probleme von der Fahrbahn ab und krachte in ein Autobahnschild. Anschließend überschlug sich der Pkw einige Male, ehe er neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Hoher Besuch in der Königstorpassage: Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kam am Mittwoch an den Nürnberger Brennpunkt für Drogen- und Gewaltdelikte. Mit im Gepäck hatte Herrmann sein neues Konzept für mehr Videoüberwachung in Bayern. Ebenfalls vor Ort: Bundestagskandidat Sebastian Brehm (CSU), Bundestagsabgeordneter Michael Frieser (CSU), Bürgermeister Christian Vogel (SPD) und der Leitende Polizeidirektor Hermann Guth.