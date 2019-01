Ryanair streicht Flüge von Nürnberg nach Manchester

vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Nun erfasst das Ringen um den Brexit auch den Nürnberger Flughafen: Ryanair streicht ab April seine Direktverbindungen nach Manchester. Die englische Stadt ist dann von Franken aus nicht mehr nonstop erreichbar. Es ist nicht die einzige Folge, die der bevorstehende EU-Austritt Großbritanniens für den Airport nach sich zieht.

Eine Billigflieger von Ryanair steht am Nürnberger Airport, von wo aus die Airline zahlreiche Direktziele anfliegt. Bald wird die Liste um eine Destination kürzer. © Roland Fengler



Ab 31. März ist Schluss: Dann gehen von Nürnberg aus keine Direktverbindungen mehr nach Manchester. Ryanair streicht ab April seine Flüge in die Stadt im Nordwesten Englands. Statt Manchester fliegt die Billigairline dann Pisa und Neapel in Italien an.

Über die Gründe für die Änderungen kann Flughafensprecher Christian Albrecht nur spekulieren - "die Entscheidung trifft die Airline, da müssen Sie Ryanair schon selbst fragen." Er hält es aber für wahrscheinlich, dass die Streichung der Destination mit der allgemeinen Planungsunsicherheit zusammenhängt, die der bevorstehenden Brexit auslöst.

Grundlage für Verhandlungen fehlt

Da momentan Unklarheit herrscht, unter welchen Rahmenbedingungen Großbritannien am 29. März aus der EU austritt, kann auch der Airport schwer vorausplanen. "Man kann nichts in Verträge gießen", sagt Albrecht. Solange man nicht wisse, wie es weitergehe, könne man schlecht verhandeln. Das betreffe ganz unterschiedliche Dinge, unter anderem die Fluggastrechte. Aber auch unabhängig von rechtlichen Belangen herrsche momentan zu viel Planungssicherheit. In einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sagte Albrecht, dass man etwa die Verbindungen zu den Londoner Flughäfen "weiterentwickeln" wolle - die derzeitige Situation lasse das aber nicht zu.

Auch wenn Manchester ab April als Direktziel wegfällt: Neben Neapel und Pisa, die statt der englischen Stadt als Ziele neu hinzukommen, können sich Fluggäste ab September auf ein weiteres Direktziel freuen. Temeswar oder Timisoara, wie die rumänische Stadt in der Landessprache heißt, erweitert ab Herbst das Portfolio des Nürnberger Airports.

jru