"Es gibt so viele maritime Weih­nachtslieder, dass bei uns überhaupt keine Not herrscht. Denken Sie nur an "Die Weihnachtshafenwache", an "St. Niklas war ein Seemann", das auch Freddy schon gesungen hat. Oder natürlich an "Drunten in der Kajüte, da brennt ein Weihnachts­baum" (singt). Wir treten aber nicht nur zu weihnachtlichen Anlässen auf, sondern auch an runden Geburtsta­gen, bei Stadtfesten oder auf Festi­vals, heuer zum Beispiel in Travemün­de. Der Seemannschor besteht aus 28 Sängern, aber wir brauchen immer Nachwuchs. Heuer war ein gutes Jahr: Drei Neue haben angeheuert - und es ist keiner gestorben." © Montage: nordbayern.de