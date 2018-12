Sanierung in Neuselsbrunn: Bewohner protestieren an Heiligabend

Auch an Weihnachten will die Kritik an der Hochhaus-Sanierung nicht abreißen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Während viele Nürnberger zum Fest ihre Balkone und Fenster schmücken, "schmücken" die fünf Hochhäuser in Neuselsbrunn Gerüste. An Heiligabend machten die Neuselsbrunner deshalb mobil und riefen zum Protest auf.

Der Protest um die Hochhäuser in Neuselsbrunn gehen weiter - und das ausgerechnet an Heiligabend. © Julia Vogl

"Schöne Bescherung" steht bei der Protestaktion auf einem Schild. Die Fassaden sind mittlerweile abgetragen, die Außenwände sind so kalt, dass die Feuchtigkeit in der Luft daran kondensiert. Die Folge in vielen Wohnungen: Schimmel. Was den Eigentümern in Neuselsbrunn aber noch viel mehr die Weihnachtsstimmung vermiest, sind existenzielle Sorgen. Zwischen 40.000 und 50.000 Euro werden wohl pro Wohnung fällig für die Erneuerung der Fassade. Geld, das kaum einer auf der hohen Kante hat.

Zudem fühlen sich die Neuselsbrunner überrumpelt. "Unsere Häuser wurden unter falschem Vorwand gewaltsam ihrer Wärmedämmung und ihrer Fassade beraubt", heißt es im Aufruf zur Protestaktion. Und weiter: "Diejenigen, die das zu verantworten haben, feiern wie immer harmonisch mit ihren Familien Weihnachten und verschwenden keinen Gedanken an uns, denen sie nicht nur dieses Weihnachtsfest, sondern noch etliche Jahre oder oft sogar den Rest unseres Lebens verdorben haben." Dass die Fassade, die mittlerweile weg ist, brennbar ist, glauben viele der Neuselsbrunner nicht. Anwälte sind bereits eingeschaltet.

jule